Pese a la dura situación que vive, Pablo Alarcón convocó una multitud con su show a la gorra

Días atrás, se conoció que Pablo Alarcón trabaja en la calle con un show a la gorra en una reconocida plaza del barrio porteño de Recoleta, ya que no puede llegar a fin de mes con su sueldo. “No tengo trabajo en teatro en este momento y esta me pareció una buena oportunidad, que tengo tiempo. No necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, declaró el intérprete.

A pesar de la viralización del artista realizando el espectáculo al aire libre, el pasado domingo dicha obra convocó a una multitud de personas que se acercaron a ver a Alarcón: «La gente cree que somos millonarios. Debe haber tres o cuatro, nada más. Después está la clase media, la clase media pobre».

«Integro una comunidad que puso todos los dólares en el banco y perdió todo. Ese soy yo. Tengo mi departamento, mi auto, mis hijas grandes profesionales, pero una dejó el país y otra se va a vivir al interior», agregó. Luego, sentenció al respecto: «Estamos muy heridos. Somos una comunidad muy pobre: el 90%, 80% ó 70% está sin trabajo. Tenemos que rehacernos y generar nuestras propias producciones».

“Hubo muchísima gente que se acercó con mucha entusiasmo, emoción y cariño”, fueron las palabras de un Pablo Alarcón emocionado. Consultado sobre su actuación, el artista contó: “Estoy interpretando un texto de un francés de un chico de 18 años que en el año 1548 en Francia ante la altísima corrupción de un gobierno salió a gritar por las calles lo que se llamó El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra él, que es el gobierno”.

“Es un espectáculo que está contra la corrupción. A estos tipo de gobiernos no lo defiende el ejército, los defiende cuatro o cinco cómplices, socios en el fruto de sus saqueos, ladrones…”, señaló y agregó: “El gobierno no necesita gente hábil, necesita gente codiciosa que se acerca al poder para enriquecerse, se ofrecen ante el poder como ante el matarife hasta con su sangre”.

Sobre lo ocurrido con el publicó, el actor describió: “La gente se acerca después del espectáculo y es muy bello. Yo ya lo había hecho en una época de mi vida cuando me tuve que ir del país cuando en el gobierno peronista de Isabel Perón me vinieron a matar a casa, salí rajando por supuesto, no le voy a poner pecho a las balas. No soy como los políticos que dicen ‘yo si no tengo laburo salgo de caño’. Mi cultura es el laburo”.

Sobre los próximo pasos en cuanto a esta producción, Pablo Alarcón aseguró: “Vamos a hacer una función frente a la Casa de Gobierno para gritarle al gobierno este texto y después vamos a ir al Congreso donde haremos lo mismo. Y después iremos a Tribunales, a Plaza Libertad”.