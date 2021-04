Piden más médicos clínicos en la guardia del Hospital Illia: “Atendemos casi 200 pacientes por día”

El viernes 30 de abril, el reclamo provincial-pase a planta permanente, cese de despidos y maltratos– se llevará a cabo en Córdoba Capital. Desde Plaza Gerónimo Del Barco, arrancará la caravana de autos que se llegará hasta el “Panal” o Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La situación, que se repite en todos los hospitales públicos de la provincia, según especificó Roberto Ares, delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) a RESUMEN DE LA REGIÓN, son: pase a planta de los trabajadores, que no haya más despidos ni maltratos. “Hemos dado muestras suficientes de que merecemos el pase a planta, queremos trabajar con dignidad” expresó.

El reclamo llegó a la unicameral: dirigentes de la Multisectorial de la Salud se reunieron con legisladores provinciales de todo el arco opositor, a quienes les plantearon una serie de preocupaciones «ante la falta de política sanitaria eficaz y efectiva por parte del gobierno provincial».

HOSPITAL ILLIA

El empleado de salud, narró a este medio los pormenores de su trabajo en la guardia del hospital: “Somos cuatro médicos clínicos más una pediatra, atendemos casi 200 pacientes por día en la guardia central, la cual recibe muchos accidentados- estamos rodeados por rutas peligrosas- y a veces hay que trasladar uno de esos accidentados a Córdoba para hacerle una tomografía, ya que no contamos con tomógrafo, -si bien se anunció en 2018 la compra, hoy no hay- entonces se va un médico de la guardia”. Aclaró que desde el hospital se cuenta el personal de maternidad, que en la práctica, no atiende las urgencias salvo partos y cesáreas.

Y continúa su relato: “A veces hay que hacer estudios de personal del internado y en ese caso, también se va una persona de la guardia. También atendemos las guardias respiratorias (ubicada a 30 metros de la principal) y debemos cambiarnos, ponernos todo el equipo de protección, hacer hisopados, ver dolores de garganta o casos leves que tras 14 meses deberían haber hecho una buena coordinación para que esas personas sean atendidas en la atención primaria. Se suma la asistencia a pacientes covid. Elaboramos los certificados policiales: de todos los accidentados, de violencia de género…”

Ares contó que desde las 14 horas hasta las 8 del día siguiente, no hay médicos clínicos, tampoco los viernes desde las 14 horas hasta el lunes siguiente a las 8 horas: “Todos esos pacientes, de internado, que deberían ser vistos por un clínico, son revisados por la guardia, bastante trabajo para pocas personas. Nos retan si nos demoramos en atender a un paciente leve, cuando está estipulado que seguramente tendrá una demora de tres horas su atención. Hubo un paciente que no tenía síntomas-ataque de ansiedad- y presentó una nota quejándose por una tardanza de media hora” concluyó el delegado.