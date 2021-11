Piden que se «preserve y señalice» el ex Grupo de Artillería José de la Quintana

A través de una campaña digital, organismos de Derechos Humanos, militantes y vecinos en general impulsan que se señalice el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, ubicado en Villa San Isidro.

En el actual Refugio Libertad, recuperado desde 2018 por la organización Trabajadores Unidos por la Tierra, durante 1976 hubo personas mantenidas en cautiverio y existen denuncias formales sobre fusilamientos y posibles enterramientos clandestinos. Es por ello que desde hace más de tres décadas existen causas judiciales federales que investigan lo que ocurrió en el predio dependiente de Fabricaciones Militares.

En ese marco, a mediados de 2020 más de cien vecinos y militantes de Derechos Humanos solicitaron a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria que se preserve y señalice el predio militar, que funcionó como una suerte de un engranaje de la represión desatada por el Tercer Cuerpo de Ejército a cargo de Luciano Benjamín Menéndez. Ese pedido formal, aún en trámite, es reforzado ahora con esta campaña digital lanzada por el Nodo Calamuchita de la Mesa Provincial de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba, que prevé juntar firmas y entregar toda la documentación al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en un encuentro federal que tendrá lugar este sábado 20 en la ex Esma.

El ex GA141 es uno de los tantos lugares de detencion ilegal no señalizados aún en Córdoba, como la ex cárcel del Buen Pastor en Río Cuarto, la subcomisaria de Villa María y la comisaria 12 de Cruz del Eje.

El texto del escrito dirigido al funcionario nacional es el siguiente:

Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación

Horacio Pietragalla Corti

S / D

Los abajo firmantes, integrantes de diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos, políticos, sociales, culturales, artísticos, sindicales, cooperativistas, estudiantiles, feministas, entre otras, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para avalar y respaldar el pedido de relevamiento y señalización del actual Refugio Libertad, ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, que funcionara como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en la Argentina.

Comprometidos en la promoción y difusión de los Derechos Humanos nos interesa sobremanera apoyar el pedido formal que en junio de 2020 realizaron, en el mismo sentido y ante la Secretaría que usted conduce, vecinos, vecinas y organizaciones del Valle de Paravachasca.

Como no escapará a su conocimiento, el ex GA 141 fue parte del Área 311 del Tercer Cuerpo del Ejército, con cabecera en Córdoba y jurisdicción represiva sobre once provincias. En el predio de 880 hectáreas propiedad del Estado Nacional, cerrado y abandonado a mediados de la década del 90, un número no precisado de personas fue mantenido en cautiverio ilegal en los albores del Golpe de Estado de 1976. A la vez, distintas causas judiciales investigan la posible existencia de cuerpos de desaparecidos enterrados clandestinamente en el predio y la comisión de múltiples delitos, incluso contra la integridad sexual.

En 2018 el lugar fue incorporado al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Ese mismo año comenzó el proceso de recuperación de la organización social Trabajadores Unidos por la Tierra, que desarrolla en el predio diez proyectos productivos mediante un permiso de uso parcial otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Esta enorme labor implica, con esfuerzos y recursos propios y en asociación con organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos, la recuperación de parte de la infraestructura abandonada por el propio Estado y el impulso a una iniciativa de soberanía alimentaria que permite, hoy por hoy, que más de 200 familias de la zona accedan a alimentos sanos. En paralelo, se vienen desarrollando proyectos que rescatan la historia y la cultura, fortalecen la Memoria local y tienden a la conformación de un Sitio de Memoria y Espacio de Promoción de los Derechos Humanos, cuyo anteproyecto está a disposición.

Entendiendo el rol clave de la Secretaría en la promoción y protección de los Derechos Humanos y como autoridad de aplicación de la Ley 26.691, que declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal”, es que elevamos la presente, lo invitamos a visitar el predio y a avanzar en la construcción local de más Memoria, Verdad y Justicia, en pos de la Patria Libre, Justa y Soberana que nos merecemos.

La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Nodo Calamuchita, difundió este link para la firma.