“Poco talento”: Fher Olvera de Maná tachó de vulgar al reggaetón y despreció a Bad Bunny

Fher Olvera, vocalista de Maná, rechaza incursionar en el reggaetón y trabajar con artistas de dicho género musical, pero sobre todo con Bad Bunny. Y es que el músico declaró su negativa a adaptar su música al popular género y expresamente a colaborar con el reggaetonero puertorriqueño, pese a la sugerencia de su hijo Dalí de modernizar su estilo musical para atraer a las nuevas generaciones.

Sin embargo, el cantante de temas clásicos del rock en español expresó que no está dispuesto a cambiar el rumbo de su arte para ganar relevancia internacional a través de este género. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, advirtió el tapatío al diario español El Mundo.

Además, el músico señaló la vulgaridad que considera impera en las canciones urbanas y también cuestionó el talento de algunos de sus intérpretes: “El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor…Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”, añadió el músico de 64 años a la misma publicación española.

Precisamente, fue a una española a quien sacó de esa lista. Se trata de la cantante Rosalía: “Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, comentó Olvera al diario ibérico.

Pero eso no fue todo, ya que el artista expresó sobre cómo la música urbana ha acaparado no tan solo las listas de preferencia global, también los escenarios internacionales: “Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, opinó.

Durante sus 35 años de carrera, el grupo originario de Guadalajara, México, integrado por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, ha llevado su música a más de 40 países y vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial, al ritmo de temas como “Rayando el sol”, “Vivir sin aire” y “No ha parado de llover”.