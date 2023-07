Podría haber sido una tragedia: perdió el control y se fue contra la vereda

El hecho se registró el horario pico de la tarde, pasadas las 18 horas, en una de las esuinas más transitadas de la ciudad: Avenida Belgrano esquina Urquiza.

Un hombre de 50 años, quien se conducía en su camioneta Chevrolet S-10, por causas a establecer, perdió el control de la misma e impactó contra el cordón de la vereda y las sillas de heladería Cremolatti.

Por fortuna, no había personas sentadas allí ni circulando y por ello no hubo heridos. No se constata lesión alguna tampoco en el conductor.