Poletta: «Así se junte el diablo con quien sea para desbancarnos, nosotros podemos demostrar con obras la gestión»

El concejal de Hacemos Unidos por Córdoba dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre la coyuntura política en esta jornada en la cual se deben inscribir las alianzas que se presentarán a elecciones el 17 de septiembre.

Con respecto al incentivo del comercio local, el edil manifestó: «En cada oportunidad que tenemos de fomentar o potenciar la actividad económica siempre lo hemos hecho, siempre pensando en darle una mano a los comerciantes. Como todos están atravesando una situación complicada, viven de las compras que realiza la gente, del turismo, de los visitantes que también llegan contando las moneditas. Desde el Ejecutivo siempre se ha trabajado para ello. En esta ocasión, teniendo en cuenta que estamos de vacaciones, se ha armado desde la Dirección de Turismo varias actividades gratuitas para toda la familia, por ejemplo».

Sobre la presentación de las alianzas y el acomodamiento en la lista de los opositores, opinó: «Dentro del legislativo, tratamos desde el oficialismo respetar las normas y acompañar al ejecutivo. En lo político si se ven movimientos, tenés representantes de cada fuerza en el recinto, hay acuerdos, desacuerdos, miradas, gestos, que los notamos. Nosotros no estamos abocados a esta situación y el vecino tampoco. El intendente está abocado a cumplir con lo prometido y continuar con las obras. A la gente no le quita el sueño los movimientos dentro del núcleo pequeño de cada partido sino cómo llegar a fin de mes. Por ello intentamos colaborar de alguna forma. No podemos resolver todo porque no podemos solucionar los problemas macroeconómicos a nivel nacional, sin embargo Marcos Torres siempre intentó cambiarle la vida a la gente y creo que lo ha logrado».

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que el legislador Walter Saieg, quien ya está caminando el territorio o la salida de Pablo Ortíz del Hacemos Unidos Por Córdoba local, se lleve los votos del HUPC en la intendencia, dijo: «Yo creo que los vecinos ´se quedan´ con quien les cumple, porque el resto son habladurías, son mecanismos recurrentes que se vienen dando cada tanto y siempre son acuerdos de pasillo. Se juntan por el espanto. La ciudad ha crecido muchísimo, trabajamos durante muchos años para modificar la calidad de vida, cuando llegamos a la gestión debimos sacar la ciudad del oscurantismo, era una ciudad muerta carente de servcios, de sentido, no había proyección hacia el futuro y lo único que se hacía a través de la municipalidad era un mantenimiento de algunas cuestiones muy básicas incluso de manera deficitaria. Cuando llegamos tuvimos que hacernos cargo y hoy es una de las ciudades más pujantes de la provincia. Se pueden mostrar las obras, de manera sistemática venimos realizando para mejorar la ciudad y creemos que nos van a acompañar».

«Que se junte el diablo hasta quien sea para tratar de desbancarnos a nosotros o tratar de confundir al electorado con promesas imposibles de cumplir, ya queda en la gente. Y si llega a dar, en muy poco tiempo nos van a estar llamando de nuevo porque mantener esta ciudad cuesta mucho. Estamos confiados, el intendente puede demostrar lo que se está haciendo» agregó.