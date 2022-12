Poletta sobre Vagni: «Quisiera saber que beneficios positivos trajo a los vecinos de Alta Gracia siendo legisladora»

Iván Poletta, Concejal de Hacemos por Córdoba, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre el proyecto que presentó la oposición sobre la emergencia hídrica en Alta Gracia.

«Ayer realizaron una lastimosa actuación circense. Siempre buscan hacer algo rimbombante o mediático. Tengo que tomar una postura pedagógica y enseñarles todo lo que hicimos pero no quieren que les mostremos lo que se viene haciendo hace años. Se supone que un concejal tiene la obligación de recorrer los barrios. No hablo en general, tengo que salvarguardar algunos que saben de que hablan» manifestó el edil.

Particularmente sobre Vagni, Poletta dijo: «Desconoce la realidad de las obras que se están haciendo porque si lo hace, se le caen los argumentos. Tienen una política de ´manchemos todo lo que se está haciendo´».

También detalló que en el año 2007 ya se había declarado «Emergencia Hídrica»: «Ya conocíamos la problemática. En ese momento ellos se quedaron ahí, pataleando en el barro. Nosotros nos pusimos la soga al cuello para solucionar este problema: es una política de estado, se trabaja de manera constante, no es un paliativo. Marcos Torres se ha cansado de golpear puertas para llevar adelante las obras: la Planta Potabilizadora, tiene una capacidad 6 veces más que antes, es una ´Fórmula 1´. Avanzamos con distintos sectores, se instalaron 1500 metros de cañería en barrio La Perla, troncales centrales sobre calle Barbeito y Quintana, de 450 de diámetro para mejorar el servicio para el sector sureste de la ciudad. Cuando estaba en la secretaría, se realizó la obra de estación de bombeo para Piedra del Sapo y Tiro Federal y se está llevando a cabo otro nexo para ese sector, para duplicar la cantidad de agua que llega al oeste. También se está armando la cisterna para la zona sur. La mayoría están casi terminadas en un 80-85%».

Sobre la instalación de los medidores, opinó: «En lo personal, estoy de acuerdo con la medición. Está legislado para que se dispongan en los nuevos barrios». «Esta problemática tiene tres pilares: la planta modelo, la infraestructura barrial, y luego la infraestructura para llevar el servicio a las viviendas. Pero hay una cuarta pata: es un recurso finito y hay que cuidarlo: la concientización. El paso a seguir, es la medición» agregó.

«El intendente se comprometió con un servicio tan sensible como es el agua. No voy a permitir que se hable desde el desconocimiento. Nosotros no estuvimos rascándonos la panza, se estuvo trabajando desde hace varios años» expresó el concejal.

Con respecto a las declaraciones de la edil Vagni, declaró: «Pregúntenle por qué volvió al concejo», respondió: «Soy un engranaje en esta administración y Marcos Torres es quien decide donde debo estar. En cada lugar donde estuve, hice un trabajo importante. Quisiera saber si ella puede decir lo mismo: siendo legisladora que beneficio positivo trajo para los vecinos de Alta Gracia, más que decir un montón de barbaridades y cobrar bien».