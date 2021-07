Popi Palacios mostró su “Voz Argentina” pero no alcanzó

La noche del lunes La Voz Argentina contó con presencia local. Popi Palacios llevó su pop latino al concurso de canto más famoso del país y aunque el resultado no fue como esperaba, la experiencia seguramente fue más que enriquecedora.

Por momentos parecía que el dúo montaner Juniors daba la vuelta, pero finalmente no sucedió. El joven oriundo de Villa San Isidro, interpretó la canción “Me niego” de Reik y grupo Ozuna que, a entender de Ricardo Montaner, no difería demasiado en la interpretación oficial, razón por la cual no habría presionado el botón que le daba paso a Palacios a continuar en el concurso.

Así mismo, el jurado coincidió en la gran voz del artista de San Isidro y lo invitó a insistir en una próxima edición de La Voz Argentina. Amigos y cercanos, brindaron su apoyo incondicional a través de las redes sociales, mediante el hashtag #PopiAlRepechaje.