Por complicaciones en su salud, Ricardo Arjona suspendió sus shows en Vélez

Ricardo Arjona iba a presentarse en Argentina, pero el artista suspendió los dos shows que iba a realizar en el estadio Vélez Sarsfield, lo que despertó la incertidumbre entre sus fanáticos. Dichas presentaciones estaban previstas para el 15 y 16 de septiembre, pero se aplazaron por problemas de salud del cantante.

La noticia fue confirmada por la productora, a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales. Cabe recordar que estos espectáculos forman parte de su gira latinoamericana “Blanco y negro”, en la que Arjona repasa sus más de tres décadas de trayectoria.

“Arjona fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los resultados no fueron suficientes, por lo que necesitará unas semanas más de recuperación”, manifestó la productora.

De igual manera, los encargados intentaron llevarle tranquilidad a los fanáticos del cantante: “Él se encuentra bien y la situación está controlada. Enviamos nuestro agradecimiento a los empresarios por su comprensión y esperamos que el público acepte nuestras disculpas por este cambio de fuerza mayor”.

Tras su última visita al país en el mes de agosto del 2022, Arjona dejó un particular mensaje en el medio de sus conciertos, en el marco post pandemia: “Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. El mundo se volvió mucho más loco de lo que ya era. Las cosas funcionan de manera extraña desde que no nos vemos. Nos metieron en cuatro paredes, nos encerraron ahí, nos pusieron mascarillas, nos dejaron con un celular en la mano y sin nada que hacer, que es más peligroso que una bomba nuclear. Entonces nos pusimos creativos y comenzamos a inventar cosas. Cosas raras, una más que la otra. Hoy, las aceptamos, pero no las entendemos. Por ejemplo, en este tiempo de no hacer nada aparecieron 32 géneros, como si fuese importante sumar géneros y no dejar que la gente haga con su cuerpo lo que se le dé la gana”.

“Apareció gente por ahí, que fracasó en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, con su familia…Fracasó en todos lados, pero hoy son coachs, le enseñan a la gente cómo vivir y dan conferencias. Hay por todos lados. Hubo gente que desfiló para provocar el cambio de las vocales en las palabras. Yo tendría que saludar esta noche: ´Buenas noches a todes´, por ejemplo. Eso es producto de quedarse encerrado sin nada que hacer”, dijo. Luego le hizo un guiño a su público femenino. “Otros desfilaban por ahí diciendo a los cuatro vientos que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres y yo decía: ´¿Y por qué no pueden ganar más?´”.