Por el apoyo a Massa, Testa pidió «prudencia»

En el día de ayer el Intendente reelecto Marcos Torres manifestó en diálogo con #RESUMEN su respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa.

“Soy peronista, antikirchnerista, pero no coincido en nada con Milei. Creo que Massa tiene el deber y la responsabilidad de dar un giro hacia un peronismo más republicano, más federal, más abierto al PJ de centro. Por eso hoy, en este balotaje, es la mejor opción”, precisó Torres.

Desde la «mesa chica» del Peronismo local gobernante, conformada por el Intendente Torres, el asesor del Gobernador Testa y el Ministro Facundo Torres, no vieron con buenos ojos el posicionamiento «adelantado» del Intendente: «Hay que preservarse las apreciaciones personales y esperar las definiciones de nuestros conductores. Hacemos Unidos por Córdoba es un espacio amplio y las decisiones se toman por consenso, el que no entiende eso no entiende nada», sentenció Testa en la 88.9 visiblemente disgustado.

Una de las características que siempre diferenció a Marcos Torres fue la de marcar posición y «dar la cara» frente a situaciones similares a esta. Esa característica particular fue la que siguió Torres para no jugarla «de tibio».

La noticia del posicionamiento Torres que brindó #RESUMEN llegó a medios provinciales como Alfil y a diarios nacionales como Página 12.