Por incumplimiento de los vecinos, se endurecen los controles en el Valle de Anisacate

Desde la Comuna de Valle de Anisacate, y mediante un comunicado oficial, confirmaron que van a profundizar los controles en la zona debido a la poca conducta acatada por los vecinos de respetar los protocolos establecidos en pandemia.

Ya se labraron multas y se especificó que es lo que se puede y que no hacer en la zona por lo que ahora no serán contemplativos y aplicaran las respectivas multas.

Aquí el comunicado:

“Queridos Vecinos, en razón de los reiterados incumplimientos por partes de algunos vecinos a las normativas vigentes y dispuestas por Decreto Nacional, Provincial y Comunal, es que he tenido que tomar medidas para cuidar la salud de mi comunidad y respetar a quienes desde el comienzo cumplieron con las mismas, para ello se dispuso, desde el fin de semana del 15 de agosto, realizar inspecciones donde se detectaban reuniones masivas, es ahí que se comprobó en varios domicilio que las personas que se encontraban en dichas reuniones no pertenecía al Valle, se realizaron actas y se remitieron a la Fiscalía de Alta Gracia, quien dispondra que medidas se tomaran al respecto.

Pudimos comprobar tambien la presencia de niños y adultos en las plaza, haciendo uso de las instalaciones, ESO ESTA TOTALMENTE PROHÍBIDO, solo pueden caminar o andar con sus niños en bici al rededor de las mismas, ni detenerse y mucho menos hacer uso de las instalaciones, a raíz de ello es que se autorizo al inspector conjuntamente con la policía a pedir datos y confeccionar el acta que tendrá el mismo procedimiento que lo antes mencionado.

Quiero dejar en claro que estas medidas no son un capricho, es simplemente cumplir con mi deber de cuidarlos y que tomen conciencia.

Con la colaboración de la mayoría hemos podido controlar la pandemia, y también cuidar a los profesionales del Centro de Salud, que como digo siempre están en primera línea, poniendo todo su esfuerzo.

Por último les recuerdo que estamos en alerta Roja por el tema de los incendios, se suman factores como la sequía y el viento, por ello es que les pido, que tomen conciencia, NO PRENDAN FUEGO, una chispa puede causar un desastre y que pensemos también en nuestros bomberos voluntarios, grandes héroes, que también estan muy cansado.

Creo que con todo esto, seguiremos ayudando a nuestra localidad y a la provincia.

Gracias como siempre por entender la situación y acompañarme en las decisiones”.