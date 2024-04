Por los ataques que recibe en redes, Lola del Carril pensó en dejar el relato deportivo

Lola del Carril es relatora deportiva y comunicadora social, pero sorprendió al expresar su descontento y angustia ante las críticas negativas y ataques misóginos que recibe en redes sociales en forma sistemática luego de cada una de sus jornada de trabajo. Con tan solo 25 años, la joven oriunda de Vicente López rompió barreras al convertirse en la primera mujer en relatar partidos de un Mundial en la televisión argentina, un logro alcanzado durante Qatar 2022.

Luego de lo que ocurrió el pasado domingo no fue la excepción, sin embargo esta vez se mostró reacia a callar y expuso cada uno de sus pensamientos y sentimientos. Con una foto en el espejo de un ascensor, con cara de tristeza y los ojos cargados de lágrimas, puede leerse un texto que acompaña la instantánea: “Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir y solo recibir mierda. Lo que recibo cada vez que trabajo”, comenzó la profesional que en la actualidad se encuentra contratada por la empresa ESPN.

A partir de esto, la comunicadora explicó “estoy harta, y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre”, ejemplificó sobre lo vivido, además de considerar esas devoluciones como parte de una “sociedad de mierda, anticuada y machista”, a la vez que dirigiéndose a todos y cada uno de quienes suelen hablarle en forma negativa disparó: “Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”.

Para que sus palabras no quedaran en la nada, en una siguiente participación en su cuenta de Instagram reconoció que “te juro que duele mucho”. Horas después replicó algunos de los mensajes en solidaridad recibidos en este crucial momento, como el de su colega y compañero de señal Martín Altberg, quien destacó: “Como sociedad hemos reconocido varios de nuestros problemas. Esa introspección nos ha llevado a una profunda deconstrucción con el afán de corregir ciertas conductas. pareciera que a algunos les cuesta comprender la importancia de alentar estos cambios”.

Por último, les habló directamente a esos haters: “En vez de violentarse incansablemente a través de las redes sociales, sería prudente plantearse la valentía de aquellas que a pesar de sentirse amedrentadas son pioneras en sus profesiones y trabajando con pasión son protagonistas del cambio de paradigma”.