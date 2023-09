¿Por qué se celebra hoy el Día del Maestro?

Las escuelas tendrán dos días sin clases en septiembre por el Día del Maestro, el lunes 11, y el Día del Estudiante o Día de la Primavera, que se celebra el 21 de septiembre. Estas fechas no tienen un alcance universal, por lo que no son consideradas un feriado oficial y las escuelas deciden si se realizan actividades ese día o no.

Para el resto de las personas, las jornadas laborales se desarrollarán con normalidad. Ambas fechan son días de conmemoración en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, «el padre del aula», por lo que los docentes, alumnos y personal administrativo de las escuelas tendrán un descanso.

Este lunes 11 de septiembre no se realizarán labores relacionados con la educación debido al Día del Maestro, por lo que docentes, personal auxiliar y alumnos tendrán ese día como un feriado.

El Día del Maestro conmemora a Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación entre 1868 y 1874, quien impulsó la educación pública, universal y laica para hombres y mujeres. Además, fundó 800 escuelas en todo el país y realizó el primer censo escolar. Por su dedicación para acabar con el analfabetismo y que todos los argentinos tengan la posibilidad de estudiar, es considerado el «padre del aula».

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1888. A su vez, el 21 de septiembre se conmemora la fecha en que llegaron los restos del ex Presidente a Buenos Aires desde Asunción. También se celebra en ese día el comienzo de la primavera, donde los estudiantes salen a festejar y realizan planes con sus amigos.