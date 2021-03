“Por supuesto que voy a desmentir lo que dijo Omar, es alguien que no está en sus cabales”

Una de las voces mas esperadas tras las elecciones del pasado domingo, fue la de Agustín Saieg. Si bien el joven funcionario nada tuvo que ver con las internas de la UCR, su nombre se vio envuelto en los polémicos dichos de Omar Allende, quien lo acusó de “operar” desde su rol en el Municipio, a favor de la lista que luego resultó ganadora, la de Martín Barrionuevo.

El Coordinador de los Centros Vecinales del Municipio, aseguró haberse sentido “decepcionado” por las palabras de “una persona que ha tenido trayectoria política”, y dijo que no fue otra cosa mas que “subestimar al afiliado radical”.

“La verdad es que he hablado estos días y lo que siento es una profunda decepción frente a una persona que ha tenido una trayectoria política. Primero que nada voy a desmentir lo que dijo Omar, lo que dijo habla de una persona que no esta bien, es subestimar al afiliado al decir que ha sido ayudado. No está en sus cabales evidentemente y es alguien que se esta yendo y está pegando manotazos de ahogado“, inició y continuó: “Por supuesto que me molestaron sus dichos pero no desde la función pública, lo que le recomiendo a Omar en lugar de buscar culpables, hacer un análisis de porque cada diez afiliados, ocho no fueron a votar y los que lo hicieron votaron a otra lista. Ellos sacaron 350 votos, eso quiere decir que en años de dirigencia “y de cobrar bien” no han podido reunir a sus afiliados”.

Saieg aprovechó para felicitar a los flamantes ganadores, quienes, según dijo, van a “renovar y oxigenar el radicalismo” y fue contundente. “Ganó la humildad y el trabajo, eso quedó reflejado en domingo. Echarle la culpa a personas ajenas no habla bien de él; todos los concejales de Alta Gracia sabe como trabaja Jonas Veronesse, la humildad y generosidad que tiene y por eso nadie se adhirió a los dichos de Allende, lo dejaron solo y si bien me molestan sus dichos, los tomo de quien viene y claro que va a tener que dar sus explicaciones porque una cosa es acusar y otra diferente es denunciar. Si dice tener pruebas, lo invito a que las muestre”, culminó.