Por sus dichos sobre Israel, peligra la estadía de Roger Waters en Argentina

El próximo 21 y 22 de noviembre, Roger Waters se presentará en Argentina, más precisamente en el estadio de River Plate, pero lamentablemente su estadía en nuestro país peligra cada vez más. A pocos días de sus conciertos, tanto el hotel Faena como el hotel Alvear rechazaron la solicitud de alojar al músico y su banda.

¿Por qué? Las razones de este rechazo no han sido declaradas públicamente por los hoteles. Sin embargo, se especula que la postura crítica de Waters hacia el Estado de Israel podría estar detrás de esta decisión.

En su visita al país, el legendario músico planeaba alojarse en el Faena Hotel, pero desde el establecimiento cancelaron sus reservas a raíz de sus dichos sobre el «rol sospechoso» del Estado de Israel en el marco de los ataques del grupo Hamás del 7 de octubre.

Aunque todavía no publicaron un comunicado oficial desde el establecimiento, fuentes del hotel confirmaron que decidieron darle de baja a la reserva de Waters luego de que se expresara respecto al conflicto en Medio Oriente.

“¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, había declarado el músico en una entrevista con el abogado y periodista Glenn Greenwald.

“Lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11″, dijo.

El músico británico supo declarar que Israel “inventa historias” por lo que el Hotel Faena optó por desestimar la reserva mientras que el Hotel Alvear, al que acudió su producción como segunda alternativa, también le bajó el pulgar por los mismos motivos.

Actualmente, su equipo continúa en la búsqueda de opciones para hospedarse en el país, lo que pone en peligro las presentaciones programadas.