Por tiempo indefinido, Adele pausa su carrera musical

Adele es una de las cantantes británicas de mayor éxito a nivel mundial. Con sus cuatro álbumes de estudio, recibió 16 premios Grammy, 12 Premios Brit, un Óscar, un Globo de Oro y un Emmy.

“Nadie puede cantar mis canciones como yo, y punto. No pueden cantarlas. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones… No me importa cuando lo hacen, pero solo digo que nunca van a ser capaces de hacerlas emocionantes. Igual que yo no puedo cantar las canciones de otros. No escribí la letra y no puedo cantarlas tan bien como ellos”, recalcó la cantante en una entrevista.

Ahora bien, tras lanzar su último álbum en 2021 (”30″), los fanáticos se han preguntado sobre un posible regreso musical. Esto parecería no ocurrir por un tiempo.

La intérprete de “Rolling In the Deep” reveló su futuro musical en una entrevista para ZDF. Allí, sentenció que no tenía planeado sacar música nueva y que quería tomarse un largo descanso. «No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto (…) Quiero un gran descanso después de esto”, destacó Adele sobre su futuro profesional.

Seguidamente, la cantante detalló que quería enfocarse en otros proyectos fuera del rubro musical. Asimismo, recalcó que no le gustaba ser famosa o reconocida.

“Creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo (…) No me gusta ser famosa. Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, y que la gente la reciba bien y le guste, porque eso es bastante único… eso casi nunca le pasa a la gente. Pero, por el lado de la fama, lo odio absolutamente y extraño, todo de antes de que todo esto sucediera”, destacó la artista británica.

El descanso de la artista iniciaría tras culminar sus recitales de este año. En Alemania, cantará desde el 2 hasta el 24 de agosto en eventos que forman parte de una extensión de los conciertos de Weekends With Adele que arrancó en noviembre de 2022.

Después de estos shows, la cantante deberá continuar con sus conciertos en las Vegas, que fueron suspendidos en febrero por problemas de salud. Estos se realizarán en octubre de este año.

“Por órdenes del médico, no me queda más remedio que descansar a fondo. Los cinco fines de semana restantes de este tramo se posponen para más adelante. Ya estamos ultimando los detalles y les enviaremos la información lo antes posible”, destacó la cantante cuando suspendió los últimos recitales de su residencia en Las Vegas.