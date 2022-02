Potrerillo de Larreta abre la temporada 2022 para el Ranking de Menores y juveniles

Faltan dos días para que arranque la temporada oficial del golf para los menores y juveniles, con el 1° Ranking Provincial de la Federación Cordobesa de Gol y que se diputará en Potrerillo de Larreta.

A su vez servirá para sumar puntos para el Ranking Nacional de Menores y Menores de 15 años de AAG. Alta Gracia Contará con la participación de Julieta Oviedo, en donde en él 2021 se coronó en la categoría Menores y Juveniles con 580 puntos. La otra golfista que representará a la ciudad es Anna Roldan, quien saliera sub campeona el pasado año en la categoría Menores de 15 con un total de 435 puntos.

Oviedo que representa a Potrerillo de Larreta, dialogó con RESUMEN, en donde cuenta como le está costando volver a la práctica luego de atravesar el Covid.

“Después de estos días que tuve covid me costó bastante volver. Tiraba 2 bochas y me tenía que sentar porque estaba cansada, al otro día me dolía el cuerpo terriblemente. Estoy intentando ir todos los días a entrenar a full y preparándome para todos los torneos que tengo. Después de este tengo el federal, que es un torneo bastante bueno y te da bastantes puntos. Y de ahí voy a ir viendo que otros torneos puedo ir jugando”.