Potrero de Garay: «Me parece que se taparon cosas y me preocupa encontrarme con algo turbio»

Suárez habló en exclusivo con el programa «Todo Pasa» formato sábado de FM 88.9. Se postula como candidata a presidenta comunal de Potrero de Garay, tras haber sido parte de la comisión que acompañó a Gerardo Martínez -actual jefe comunal- y haber colaborado con las campañas de otras mandatarios, como Yomar Tabilo y Susana Stabio.

«Desde los 11 años vivo en Potrero de Garay, mi familia se mudó desde Córdoba Capital. Tengo un Profesorado de Informática y estudié derecho. Comencé a participar en política desde los 21 años, participé en una lista vecinalista a los 26 años, fui candidata a segundo lugar y perdimos, ganó el radicalismo por siete votos. He sido parte de la campaña de Unión Por Córdoba cuando ganó Yomar Tabilo, luego en al de Hacemos por Córdoba apoyando a Susana Stabio y a Gerardo Martínez del Partido FE que es parte de HPC. Iba a ir yo como candidata y Gerardo me pidió ir él. Estaba casado con mi hija mayor. Lo vi con mucha capacidad a pesar de que es muy joven. Luego se divorciaron, yo seguí trabajando en la comuna. Al principio el proyecto fue mío luego me fui porque giraba hacia otro lado. Yo quería ayudar a los vecinos, con descuentos en impuestos, por ejemplo y me limitaban. Y ahora cerca de las elecciones empezaron a hacerlo, me llamaban ´La Madre Teresa´ a modo de burla» comenzó Suárez.

«Los partidos deberían controlar que hacen los jefes comunales en las localidades chicas. Las cosas no se deben tapar. Si hay malo se debe hacer saber, si hay que destituirlo del partido, hay que hacerlo, tapando perjudicamos. Me parece que se taparon muchas cosas y me preocupa encontrarme con algo turbio» manifestó Suárez.

«Quedé mal. Pensé en nunca más la política para mí y volví por la gente. Hice varias cosas por la educación y la cultura: armé el proyecto del secundario para adultos en el 2003 y se abrió en 2009. La primaria de adultos en Villa Ciudad de América iba a ser trasladada a Villa Los Aromos y logré que la trajeran a Potrero de Garay. Abrí la Casa de la Cultura, donde sebrindan talleres y cursos» detalló sobre porqué decidió volver. Además afirmó tener perfil bajo y conocer a los habitantes de la localidad ya que quien no fue su compañero, ha sido su alumno o la conoce porque trabajó en comercios.

Sobre sus propuestas, contó: «Hay que mejorar la calidad de agua, en el Centro de Salud faltan profesionales. Tienen Unidad de Traslado y se niegan a hacerlos, no se por que. Hay que mejorar las condiciones de la educación, se fueron muchos chicos a estudiar a Villa General Belgrano. Tengo el proyecto de hacer un colegio secundario técnico, traer carreras terciarias y gestionar otras en la UNC. Respecto a la seguridad, hay pocos móviles y mucha distancia entre los barrios».

«Me subestiman, sin embargo tengo mucha aceptación de la gente, incluso conpersonas que es de otro partido. Hoy presentamos la lista y voy a trabajar con cada uno de los integrantes de mi equipo». «Me sentí decepcionada en la última campaña, porque trabajé mucho por ella, incluso puse mucho de mí bolsillo» concluyó la candidata.