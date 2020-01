Precios exhibidos: La situación local

El escrito del Proyecto de Ordenanza establece que es una necesidad regular la exhibición de las comidas, precios y formas de pago en locales gastronómicos en el ingreso de los comercios, para proteger tanto al turista como al vecino.

También se evaluó la posibilidad de incorporar un menú inclusivo, pero éste será trabajado con el Concejo de Discapacidad.

La situación local

Alta Gracia desde hace años y gracias a los festivales, viene pisando fuerte en cuanto al rubro se trata. “La meca de la gastronomía”, había definido a nuestra ciudad Julio Bañuelos, en su momento Presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Por la ciudad pululan confiterías, heladerías, bares y restaurantes de distintas categorías y para todos los gustos y bolsillos. No obstante, al menos la mayoría de los ubicados en el casco céntrico, exhiben -ya sea con cartas o pizarrones- los precios u opciones para los turistas y vecinos; dando así una idea de cuánto cuesta un menú, incluso antes de que se desatara toda la polémica por una picada de $3450 en la localidad vecina.

“Hubo un aumento circunstancial a comienzo del año, pero por una cuestión que aumentó la carne. Pero no aumentaron los precios por el simple hecho de aumentarlos y cobrarles más a los turistas. Nunca en temporada aumentamos los precios. Intentamos mantener un buen precio, buena atención y buena calidad del producto”, expresa un comerciante local.

En cuanto a los turistas, una joven de Córdoba Capital, al consultarle cómo veía los precios en Alta Gracia, comentó: “Me llamó la atención que podés tomar algo en un lugar “cheto” y que sean los precios unos pesos más barato que en los lugares de moda en Barrio Güemes. Al pagar la cuenta al final, sale más o menos $150 que en Nueva Córdoba. Volvería otra vez”. Mientras que, por otro lado, una vecina de Alta Gracia opinó: “No salimos a comer casi nunca porque somos cuatro y no nos conviene. Sí notamos que es mucho más caro que el año pasado. No tengo idea de cuánto saldrá comer en Carlos Paz o en Córdoba. Me parece bien que muestren los precios en la puerta porque así uno elije si puede costear la comida o no y no pasar la vergüenza de levantarse cuando te traen la carta. Además sería bueno que los muestren, así queda escrachado el negocio que se aprovecha de los turistas y manejen todos más o menos los mismos precios”