“Pregunten a los funcionarios si no estoy participando”

El presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante, Pedro Spinetti, estuvo al aire de TODO PASA, donde comentó sobre la labor que se lleva a cabo en las sesiones legislativas y habló también sobre sus tareas y relaciones, tanto con la oposición, como con los funcionarios de esta gestión, sobre todo, con Marcos Torres.

Sobre la sesión de ayer, Pedro Spinetti dijo: “Indudablemente ayer se puso en evidencia la función que cumple el Honorable Concejo Deliberante, donde hay distintos criterios, y desde el Concejo hemos tratado siempre de buscar el diálogo y hemos hablado mucho. Queremos estar a la altura de los acontecimientos, dado que estamos en una época muy difícil para todos, no sólo la parte de la pandemia, si no de lo económico y social. Si alguno de nosotros quisiera hacer política, mirando de acá a un par de años, creo que estaría en un error. Yo no hago ninguna mención del voto opositor ni de ninguna línea, sino que digo que en líneas generales, el pensamiento que hoy nos lleva hoy es sobre la situación de ahora”.

Respondiendo a dichos que se hicieron públicos el día miércoles, el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba hizo su descargo: “El sueldo de un concejal, de bolsillo, es de 120 mil pesos. Yo voy prácticamente Ad Honorem, pues ya cobro una jubilación. Que digan que no he presentado ningún proyecto, les diría que revisen las fuentes. Presenté aproximadamente 20 proyectos. Más allá de todo esto, todos los concejales hemos presentado proyectos y hemos trabajado para adecuarnos a la situación. Dijeron muchas falacias. Como parte de este proceso, he tratado de unir criterios sobre la ordenanza que beneficia a los comerciantes, por eso debatimos. Que pregunten si no estoy participando de las reuniones. Siempre me comunico vía telefónica o por Zoom con los demás miembros del Concejo y funcionarios. Comentarios hay muchos, pero se tiene que tener una fuente, si no fundamento con argumentos lo que digo, estoy faltando a la verdad”.

En cuanto a la situación actual del municipio y el poder ejecutivo, expresó: “Hay que gobernar con todos y también entender que el municipio tiene un presupuesto que está acotado a muchas cosas. El bloque de la oposición lo ha entendido. Con Marcos Torres la relación es óptima. No soy un acercado más, sino que tengo una conexión directa. Él sabe que cuando tengo que decirle algo, lo hago de frente y lo hago por el bien de la conducción del intendente. Esta gestión ha logrado, con un gran equipo económico, ser uno de los pocos municipios que están solventados y puede hacerse cargo de los compromisos internos y externos. Mantenemos un diálogo excelente con Marcos Torres, y si algún día no lo tengo, lo diré tranquilamente. El que conduce es el intendente, yo soy una parte más de este engranaje. Marcos me eligió como presidente de este bloque, y cuando no hemos coincidido, nos hemos sabido interpretar, siempre con respeto”.