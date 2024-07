Premios Emmy 2024: ¿cuáles son los nominados?

La temporada de los Premios Emmy ha vuelto con todos sus brillos y sorpresas. Durante el miércoles por la mañana, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) anunció la 76° edición de la prestigiosa ceremonia que se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre en el LA Live Peacock Theatre del centro de la ciudad de Los Ángeles.

Este año, el canal de televisión FX, propiedad de The Walt Disney Company, logró destacar con dos de sus producciones: el drama japonés Shogun y la serie El oso (The Bear). Shogun se ha posicionado como la gran favorita al obtener 25 nominaciones, incluidas en categorías de actuación para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai. Por su parte, El oso sigue de cerca con 23 menciones, reconociendo el talento de Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce y Liza Colón-Zayas.

Como pasa todos los años, hay sorpresas en cuanto a las producciones nominadas. Tal es el ejemplo de la actriz Nava Mau, que formó parte de la exitosa serie de Netflix, Bebé reno, recibió una nominación a Mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o antológica, convirtiéndose en la primera intérprete latina trans en formar parte de la gala. A su vez, la producción se alzó con 11 nominaciones, incluyendo la codiciada categoría de Mejor serie limitada o antológica.

Por otro lado, después de dos años desde su estreno, Caballos lentos (Slow Horses), la serie de Apple TV+ ingresa a la ceremonia por primera vez, con un total de nueve nominaciones, entre las que se encuentra Mejor Serie Dramática y Mejor actor de reparto en una serie dramática para el ganador del Oscar, Gary Oldman.

Selena Gomez es otra estrella que impactó al recibir su primera nominación como actriz en los Emmy por la serie Only Murders in the Building. Sus compañeros de elenco Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep y Paul Rudd, la acompañarán en la ceremonia luego de que también obtuvieran menciones, trazando un buen camino para el show televisivo en general.

¿Quiénes son las grandes ausentes? Dos actrices favoritas del público quedaron fuera. La primera es la reciente ganadora del Oscar, Emma Stone, quien no logró repetir su éxito con su nuevo proyecto, The Curse. La compleja y sólida actuación de Kate Winslet en El régimen tampoco alcanzó a convencer al jurado.

Otras series de gran presupuesto que se mantuvieron años en producción y no recibieron nominaciones, incluye a Los amos del aire de Apple TV+, Fellow Travelers de Showtime, La luz que no puedes ver de Netflix, Expatriadas de Amazon Prime Video y Griselda de la “N” roja.

El impacto de las huelgas del año pasado también se ve reflejado en la oferta de este año, con muchas producciones retrasadas que no volverán a la competencia hasta 2025. Proyectos populares como House of the Dragon de HBO, The Boys de Prime Video, Bridgerton de Netflix y probablemente The Last of Us, no pudieron entrar en la lista de este año pero se espera su regreso el próximo.

En esta nueva edición de la entrega de premios hay cambios. Fueron aproximadamente 24.000 miembros de la Academia de Televisión quienes seleccionaron a los nominados de un total de 229 series, una cifra significativamente menor en comparación con las 309 del año pasado, lo que refleja una reducción del 33% en las inscripciones.

La disminución en el número de producciones presentadas llevó a una reducción al número de participantes en varias categorías, como la de Actuación principal en una comedia y en series limitadas, antológicas o películas para televisión que tendrán disminuyeron sus competidores a cinco.

Además, cambiaron las reglas en la categoría de Variedades con guion, donde debido a la baja cantidad de inscripciones, se implementó una competencia “con jurado”, en la que sólo las dos mejores inscripciones que obtuvieron el 70% de aprobación recibieron una nominación.

A continuación, mirá la lista completa de los nominados a la nueva edición de los Premios Emmy:

Mejor Actor Principal en una Serie Dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Caballos lentos)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Serie Dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX)

Caballos lentos (Apple TV+)

El problema de los tres cuerpos (Netflix)

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Matt Berry (Lo que hacemos en las Sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El oso)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

El oso (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o Antológica

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Bebé reno)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antológica

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lecciones de Química)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Serie Limitada o Antológica

Bebé reno (Netflix)

Fargo (FX)

Lecciones de Química (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (Max)

Programa de Entrevistas Sobresaliente

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Programa de Competencia de Realidad

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Christine Baranski (The Gilded Age)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

Tadanobu Asano (Shōgun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shōgun)

Jack Lowden (Caballos lentos)

Jonathan Pryce (The Crown)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (El oso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders In The Building)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Lionel Boyce (El oso)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (El oso)

Paul Rudd (Only Murders In The Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antológica

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Bebé reno)

Aja Naomi King (Lecciones de Química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Bebé reno)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antológica

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Bebé reno)

John Hawkes (True Detective: Night Country)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lecciones de Química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Programa de Animación Sobresaliente

Blue Eye Samurai

Scavengers Reign

Los Simpson

X-Men ‘97

Diseño de Producción Sobresaliente para un Programa Narrativo Contemporáneo (Una Hora o Más)

The Crown

Fargo

The Gentlemen

The Morning Show

True Detective: Night Country

Diseño de Producción Sobresaliente para un Programa Narrativo de Época o Fantasía (Una Hora o Más)

Fallout

The Gilded Age

Palm Royale

Ripley

Shōgun

Diseño de Producción Sobresaliente para un Programa Narrativo (Media Hora)

El oso

Frasier

Hacks

Only Murders in the Building

Lo que Hacemos en las Sombras

Diseño de Producción Sobresaliente para una Serie de Variedades o Realidad

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

RuPaul’s Drag Race

Saturday Night Live

Squid Game: The Challenge

Diseño de Producción Sobresaliente para un Especial de Variedades

Dick Van Dyke: 98 Years Of Magic

66th Grammy Awards

Hannah Waddingham: Home For Christmas

The Oscars

76th Annual Tony Awards

Reparto Sobresaliente para una Serie de Comedia

Abbott Elementary

El oso

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Reparto Sobresaliente para una Serie Dramática

The Crown

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Caballos lentos

Reparto Sobresaliente para una Serie Limitada o Antológica o Película

Bebé reno

Fargo

Feud: Capote vs. the Swans

Ripley

True Detective: Night Country

Reparto Sobresaliente para un Programa de Realidad

The Amazing Race

The Golden Bachelor

Love on the Spectrum

RuPaul’s Drag Race

El juego del calamar: El desafío

Coreografía Sobresaliente para un Programa de Variedades o Realidad