Premios Emmy: “Bebé Reno”, “El oso” y “Shōgun” fueron las grandes ganadoras

Los Premios Emmy 2024 tuvieron lugar este domingo 15 de marzo en el LA Live Peacock Theatre del centro de Los Ángeles, donde las mejores producciones de la televisión estadounidense fueron reconocidas.

En esta 76° edición de la famosa ceremonia transmitida a nivel internacional, los candidatos con mayores nominaciones fueron shows como Shōgun, El oso y Only Murders in the Building, todas disponibles al día de hoy vía streaming en la plataforma de Disney+.

Otras de las producciones que no se quedó atrás y también destacó como una de las más sonadas fue Bebé reno, la serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gadd, junto a Jessica Gunning.

A través de casi cuatro horas y con la conducción de Eugene y Dan Levy —padre e hijo—, la gala estuvo colmada de actores y actrices de las series más importantes del año. Sin dudas, la combinación de presentadores más la química familiar de los Levy permitieron que la ceremonia fue dinámica, con muchas risas y situaciones más que descontracturadas.

Además, el escenario del Peacock Theatre de la ciudad de Los Ángeles se transformó en un espacio más versátil para todos los presentadores, ya que todas las nominaciones eran introducidas por un grupo de estrellas que fueron los «mejores abogados», los «mejores policías», los «mejores médicos» o los «mejores coaches deportivos».

Las producciones nominadas fueron aquellas que se emitieron por TV o se estrenaron en streaming entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Por ello, series recientes como House of the Dragon de HBO y Max, o Emily in Paris de Netflix, por ejemplo, no fueron contempladas para esta edición.

No fue una ceremonia de grandes discursos políticos, sobre todo en un año electoral como el que atraviesa Estados Unidos, con Kamala Harris y Donald Trump como los competidores por sentarse en el salón oval de la Casa Blanca. Sin embargo, John Leguizamo tuvo un momento especial en el que llamó a la reflexión sobre los papeles latinos y su gran influencia en la industria hollywoodense.

A continuación, mirá la lista completa de ganadores:

Series dramáticas

Mejor serie dramática

Shogun (FX)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Elizabeth Debicki ( The Crown, Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Billy Crudup ( The Morning Show, Apple TV+)

Mejor guion para una serie dramática

Will Smith ( Slow Horses, Apple TV+)

Mejor dirección de una serie dramática

Frederick EO Toye ( Shogun, FX)

Mejor actor en una serie dramática

Hiroyuki Sanada ( Shogun, FX)

Mejor Actriz en una Serie Dramática

Anna Sawai ( Shogun, FX)

Mejor actor invitado en una serie dramática

Néstor Carbonell ( Shogun, FX)

Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática

Michaela Coel ( Sr. y Sra. Smith, Prime Video)

Series de comedia

Mejor serie de comedia

Hacks (HBO/Max)

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White ( The Bear, FX)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart ( Hacks, HBO/Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach ( The Bear, FX)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Liza Colón-Zayas (The Bear, FX)

Mejor guion para una serie de comedia

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky ( Hacks, HBO/Max)

Mejor dirección en una serie de comedia

Christopher Storer ( The Bear, FX)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal ( The Bear, FX)

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia

Jamie Lee Curtis ( The Bear , FX)

Miniseries o series antológicas

Mejor serie limitada o antológica

Bebé reno (Netflix)

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Antología o Película

Jessica Gunning ( Baby Reindeer, Netflix)

Mejor dirección en miniserie, antología o película

Steven Zaillian ( Ripley, Netflix)

Mejor actor de reparto en miniserie, antología o película

Lamorne Morris ( Fargo, FX)

Mejor guion para una miniserie, antología o película

Richard Gadd ( Baby Reindeer, Netflix)

Mejor actor en miniserie, antología o película

Richard Gadd ( Baby Reindeer, Netflix)

Mejor Actriz de Serie Limitada, Antología o Película

Jodie Foster ( True Detective: Night Country, HBO/Max)

Televisión en vivo y reality shows

Mejor Serie de Variedades con Guion

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor guion para un especial de variedades

Alex Edelman: Just for Us (HBO)

Mejor reality show de competición

The Traitors (Peacock)

Mejor Talkshow nocturno

The Daily Show (Comedy Central)

Mejor película para televisión

Quiz Lady (Hulu)

Mejor especial de variedad en vivo

The Oscars

Mejor especial de variedad grabado