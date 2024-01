Premios Óscar 2024: ya están definidas las producciones nominadas

Durante la mañana de este martes, la actriz germano-estadounidense Zazie Beets y el actor Jack Quaid revelaron los nominados a los premios Oscar 2024, los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Oppenheimer, Barbie y Los asesinos de la Luna obtuvieron en días pasados las nominaciones más importantes de los gremios de productores, directores y actores, por lo que se esperaba que cada una de esas películas obtenga 10 o más nominaciones a los Oscar. Los que se quedan y Pobres criaturas también pisan fuerte y sus actores principales ya fueron galardonados con el Globo de Oro y los Critics Choice.

Lo que ya se veía como un hecho imaginario, ya es una realidad. El film de J. A. Bayona, “La sociedad de la nieve” (España), que relata la tragedia y milagro de Los Andes, finalmente es una de las nominadas y favoritas a llevarse el galardón a Mejor Película Extranjera. Además, está ternada en Mejor Maquillaje y Peinado.

¿Contra qué producciones compite? “La sociedad de la nieve” tiene fuertes rivales en la categoría de Mejor Película Extranjera: la italiana Io Capitano, la japonesa Perfect Days, la alemana The Teachers Lounge y la británica La zona de interés, que acaba de verse en el Festival Internacional de Cine de José Ignacio y parece picar como favorita, en tanto fue nominada al premio mayor de la Academia, el Oscar a mejor película.

A continuación, mirá la lista completa de las nominadas a los premios de la Academia:

Mejor Cortometraje de Ficción – acción real

– The After

– Invincible

– Knight of Fortune

– Red, white and blue

– The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Cortometraje de Ficción – Animación

– Letter to a Pig

– Ninety-Five Senses

– Our Uniform

– Pachyderme

– War is Over!

Mejor Guion Adaptado

– Barbie

– Oppenheimer

– Poor Things

– Zona de interés

Mejor Actor de reparto

– Sterling K. Brown

– Robert De Niro

– Robert Downey Jr.

– Ryan Gosling

– Mark Ruffalo

Mejor actriz de reparto

– Emily Blunt

– Danielle Brooks

– America Ferrera

– Josie Foster

– Da’vine Joy Randolph

Mejor Guion original

– Anatomía de una caída

– The Holdovers

– Maestro

– May December

– Past Lives

Mejor película de animación

– El niño y la garza

– Spider-Man: a través el multiverso

– Nimona

– Elemental

– Robot Dreams

Mejor película extranjera

– La zona de interés (Reino Unido)

– La sociedad de la nieve (España)

– Sala de profesores (Alemania)

– Yo, capitán (Italia)

– Perfect Days (Japón)

Mejor documental

– 20 días en Mariúpol

– Bobi Wine: The People’s President

– To kill a Tiger

– La memoria infinita

– Las cuatro hijas

Mejor fotografía o cinematografía

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Los asesinos de la luna

– Maestro

– El Conde

Mejor montaje

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Anatomía de una caída

– Pobres criaturas

– Los que se quedan

Mejor diseño de producción

– Pobres criaturas

– Barbie

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Napoleón

Mejor vestuario

– Pobres criaturas

– Barbie

– Los asesinos de la luna

– Oppenheimer

– Napoleón

Mejor maquillaje y peluquería

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Golda

– La sociedad de la nieve

Mejores efectos visuales

– The Creator

– Guardianes de la Galaxia Vol. 3

– Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

– Godzilla: Minus One

– Napoleón

Mejor sonido

– Oppenheimer

– The Creator

– La zona de interés

– Maestro

– Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Mejor banda sonora

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Pobres criaturas

– La zona de interés

– Indiana Jones y el dial del destino

– American Fiction

Mejor canción original

– Barbie’: I’m Just Ken

– Barbie’: What Was I Made For?

– Los asesinos de la luna’: Wahzhazhe

– Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’: The Fire Inside

– American Symphony’: It Never Went Away

Mejor director

– Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’

– Martin Scorsese por ‘Los asesinos de la luna’

– Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’

– Yorgos Lanthimos por ‘Pobres criaturas’

– Justine Triet por ‘Anatomía de una caída’

Mejor actor

– Paul Giamatti por ‘Los que se quedan’

– Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

– Bradley Cooper por ‘Maestro’

– Jeffrey Wright por ‘American Fiction’

– Colman Domingo por ‘Rustin’

Mejor actriz

– Lily Gladstone por ‘Los asesinos de la luna’

– Emma Stone por ‘Pobres criaturas’

– Sandra Hüller por ‘Anatomía de una caída’

– Carey Mulligan por ‘Maestro’

– Annette Bening por ‘Nyad’

Mejor película

– American Fiction’

– Anatomía de una caída

– Barbie

– Los asesinos de la luna

– Los que se quedan

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Vidas pasadas

– La zona de interés