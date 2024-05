Preocupa la salud de Mercedes Ninci: está aislada y con Gripe A

Mercedes Ninci preocupó a sus seres queridos y a sus seguidores en las redes sociales con un mensaje sobre su salud. “Estoy destruida desde el sábado, con Gripe A. Esta semana los médicos no me dejan ir a trabajar. ¡Qué triste!”, escribió la movilera de Radio Mitre junto a una imagen en la que se la ve con el rostro serio y un barbijo cubriendo su rostro.

Sin embargo, la periodista habló en relación a cómo se encuentra actualmente y dio precisiones respecto a su estado. Ninci planificaba viajar a Córdoba el fin de semana y el viernes a una de sus hijas le agarró un broncoespasmo por lo que decidió quedarse en Buenos Aires. “El sábado me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza y empecé a tener mucha fiebre y mucha tos. Pensé que me había contagiado de mi hija. Ahí empecé con 39 grados el sábado, 39 el domingo, 39 el lunes”.

Al ver que la temperatura no bajaba, Ninci se comunicó con su prepaga para realizar una consulta. “Hice una videollamada con un doctor que me recetó un remedio para la tos. Al día siguiente, otra doctora me dio otro remedio que nada tenía que ver con la tos. Estaba tomando ibuprofeno, pero seguía con los 39 grados″, recapituló. Como la situación no mejoraba, le hizo caso al consejo de una de sus compañeras de la radio y fue a la guardia del Sanatorio de la Trinidad con la intención de hacerse una placa, que terminó siendo una batería de estudios médicos.

“Me hicieron tomografía, análisis del corazón, análisis de sangre, todos los estudios que se pueden hacer”, relató la cordobesa, que jamás imaginó el diagnóstico que la esperaba. “Ni me acordaba que existía la Gripe A, pensaba que tenía dengue o Covid”, admitió. Una vez que tuvo el dato, pudo ponerle nombre propio al profundo malestar que viene sintiendo los últimos días. “Era insoportable el dolor de espalda, y eso que estaba todo el día con la almohadilla de calor. Pero claro, yo pensaba que era dolor de espalda y es dolor de pulmón. Entonces no podés estar sin dolor, no encontrás nunca la posición”, graficó.

De igual manera y a partir de este panorama, Ninci aseguró que ella está vacunada contra la gripe. “En la radio nos vacunan todos los años. De hecho, también nos vacunaron contra el dengue. Pero esto es como muy fuerte, un dolor de espalda que no podés hacer nada y mucha tos. Y cuando toses, sentís que te duele el esternón pero en realidad es el pulmón”.

“¡También me había olvidado del barbijo! Ahora ando en casa con el barbijo puesto para no contagiar a los chicos”, expresó. Por prescripción médica, la periodista debe guardar reposo hasta el sábado, por lo que está imposibilitada de ir a trabajar, tal como lo manifestó en sus redes sociales. Y cerró su testimonio revelando que, a pesar de los cuidados, uno de sus hijos contrajo el virus. “Me acompañó a la guardia y a comprar los remedios, se terminó contagiando”, lamentó.