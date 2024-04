Preocupación de los fanáticos de Ulises Bueno por la reprogramación de un show en Córdoba

La sorpresiva cancelación del show de Ulises Bueno en la localidad de Laboulaye encendió las alarmas de sus fanáticos. Si bien desde el entorno del músico cuartetero aclararon los motivos detrás de la decisión, lo cierto es que circularon diferentes versiones.

Quien confirmó la noticia fue el periodista Luis Ventura, señaló que el hermano de El Potro estaba atravesando un cuadro de dengue. “Se confirmó el diagnóstico”, aseguró en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, durante el pasado lunes la madre de Ulises, Betty Olave, desmintió las declaraciones del conductor de Secretos verdaderos (América). “Gracias a Dios, no. Ulises no tiene dengue. Fueron sus músicos”, explicó la mujer a este medio y detalló: “Los chicos llegaron, cenaron y se le avisó a toda la gente. A las diez de la noche ya se sabía que no se hacía”.

“A mí me avisaron que no se hacía y el Ulises no había salido para el baile, porque como era cerca iba en auto. No, gracias a Dios, no tiene dengue”, enfatizó la mujer.

En paralelo a las declaraciones de Olave, el representante del artista, Ariel “Chicho” Cappozucca, también desmintió a Ventura y despejó algunas dudas, tras la consulta de este medio. Dijo que, en un principio, pensaron que se trataba de dengue “por los síntomas”; pero aseguró que “fue un ataque al hígado”.

Por otro lado, la prima del cantante desestimó la versión del dengue y señaló que no sabía con quién habló o de dónde sacó esa información Luis Ventura. “Me hubiera enterado porque me habría dicho mi tía. Tendría que tener un comprobante o un análisis de que Ulises dio positivo de dengue”, dijo Romina Olave.

El hermano de El Potro tiene una agenda completa de compromisos que no han sido cancelados ni pospuestos, a excepción del anunciado en su cuenta personal. Entre ellos, se destaca un concierto que se realizará el próximo 28 de abril en Uruguay.