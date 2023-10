Preocupación: Jorge Martínez tuvo que ser internado de urgencia

Jorge Martínez, de 76 años, genera preocupación en el mundo del espectáculo ya que durante el pasado fin de semana, tuvo que ser internado de urgencia. La noticia fue confirmada por Linda Peretz, quien está a cargo de La Casa del Teatro, lugar donde actualmente reside el ex galán.

“Sí. Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora”, declaró Linda Peretz, durante una conversación con Teleshow. “Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”, agregó la actriz.

Según la información que trascendió del periodista Pablo Layus, Martínez ingresó a la clínica durante el pasado sábado. Por su parte, una fuente cercana a la familia del actor aseguró: “Está bien, controlado”. Sin embargo, evitaron dar mayores precisiones sobre dónde se encuentra internado el artista.

Cabe recordar que hace unos meses atrás, Jorge Martínez contó que estaba viviendo en la Casa del Teatro tras jubilarse y encontrarse sin trabajo. Luego de que trascendiera su situación, Linda Peretz salió a explicar cómo lo recibieron al actor en la residencia. “Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, señaló en diálogo con Intrusos (América).

Actualmente, Jorge Martínez tiene 76 años y cuenta con más de 50 años de profesión en el mundo artístico. El ex galán triunfó en la actuación, pero también tuvo un paso como deportista. Saltó a la fama en la década del 70, cuando se hizo conocido como el “león” que vendía Durax en la famosa publicidad que lo llevó a debutar como actor y dar inicio a una carrera nacional e internacional.