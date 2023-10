Preocupación por la salud de Bruce Willis: perdió la capacidad de hablar

Fue en el mes de marzo del 2022 cuando el mundo del espectáculo se paralizó tras enterarse por Emma Hemming, esposa de Bruce Willis, que su esposo padecía una demencia frontotemporal. Pero lamentablemente, con el paso de los meses, las noticias son cada vez más preocupantes.

Un amigo íntimo del actor, mencionó que Willis marcó un importante deterioro en el último tiempo, incluyendo la pérdida considerable de sus habilidades de comunicación.

Después de recibir el diagnóstico de demencia frontotemporal en marzo de 2022, el actor se vio enfrentado a la desgarradora decisión de retirarse de la actuación. Lamentablemente, la enfermedad ha progresado notablemente en los últimos meses; lo que ha generado preocupación entre aquellos más cercanos a él.

“Es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos que me ve, en sólo uno él sabe quién soy”, sostuvo Glenn Gordon en diálogo con el medio de comunicación New York Post.

Además, el guionista mencionó que la capacidad de comunicación de Bruce Willis se ha visto gravemente afectada, llegando al punto en el que ha perdido la habilidad de hablar y charlar de manera efectiva.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, concluyó.