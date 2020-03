Primer día de Villa Giardino: Presencias y faltazos de los correligionarios locales

Desde Alta Gracia y Santa María, de hecho, solo el mestrismo participó con un importante contigente de dirigentes.

Allí en esta primera jornada estuvieron la Legisladora Marisa Carrillo, la Presidenta de la UCR Departamental Claudia Cuffa, el candidato a Intendente de Despeñaderos Héctor Penna y los dirigentes Martín Barrionuevo y Jonathan Asúa y Franco Lucero, entre otros.

Además desde “Somos la Renovación”, línea de la JR, Tania y Carolina Solinas.

Del sector de Dante Rossi, Luciana Almada, ex candidata a Diputada.

Faltazo de todos los Concejales y dos Tribunos de Cuentas de la UCR de Alta Gracia, Amalia Vagni, Lucía Allende, Marcelo Jean, Leticia Luppi y Eduardo Molina.

Faltó también el Presidente de la UCR, Omar Allende, quien hace tan solo pocas semanas atrás, abrió las puertas del Comité local para recibir a Mestre en una reunión que contó con varios Legisladores Nacionales y Provinciales. Allí, Allende, había asegurado que “El Comité pondrá a disposición fondos para quienes quieran ir a Giardino. Algo de plata tenemos y la vamos a usar” aseguró entre los aplausos. Pero Allende, del sector de Mario Negri, por lo menos hoy, no fue.

Tampoco se lo vio al ex candidato a Intendente Leandro Morer o al ex Intendente Mario Bonfigli, y llamó la atención, hasta ahora, la ausencia de Nelson Luján, único Jefe Comunal de la UCR de nuestro Departamento e integrante del FORO radical. Ni asomó el ex Concejal Roberto Brunengo, quien junto a Leticia Luppi y Marcelo Jean es además Congresal del Partido.

Mañana, será otro día, tal vez. Y por ahí algunos tienen justificación en cuestiones personales y no en una postura política. Es el caso, según aseguran algunos de Marcelo Jean y Leticia Luppi.

Las críticas no se hicieron esperar: ” Es una vergüenza. Algunos solo se acuerdan que son radicales cuando hay elecciones y un cargo electivo. Este es un congreso de todo el radicalismo, no de un sector. Es un espacio de diálogo, de contrucción. Se equivocan”, expresó uno de los presentes.

La ausencia de Amalia Vagni, en todo caso, era esperable ya que la Ex Legisladora y representante de Marea Radical ( Aguad) estuvo ayer una reunión convocada por el concejal Rodrigo de Loredo, (Marea Radical) con distintos dirigentes e Intendentes que anticiparon su ausencia y criticaron al Evento de Giardino y a la conducción actual del Partido.

Presentes allí además el Legislador Juan Jure, de Córdoba con todos; el ex legislador Javier Bee Sellares, de Consenso ( que integra Orlando Arduh); los Intendentes Marcos Ferrer (Río Tercero), Luis Picat (Jesús María) y José Bria (Morteros); la Presidente de la Juventud Radical provincial, Elina Etchart, y el dirigente Mauricio Cravero (Arroyito).

El camino hacia las elecciones partidarias de agosto es largo y pueden pasar muchas cosas. Menos la unidad, como esta primera jornada de plenario parecería demostrar.