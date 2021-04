PRIMICIARESUMEN El 20 de abril arranca la campaña antirrábica

En la mañana de este lunes 12 de abril, se definieron los protocolos para llevarla a cabo y se comenzará por barrio Córdoba. Así lo informaron Pedro Martín y Carolina Romagnoli, integrantes de la Fundación Amigos del Mejor Amigo (ADMA) en el aire de Todo Pasa de la FM 88.9.

Caballo atropellado

El animal que fue partícipe de un accidente hace una semana camino a Villa La Bolsa, sobre Ruta S-523, el cual había sufrido un corte y tenía un colgajo a la altura del pecho, ya se está recuperando y su herida no sangra como antes.

Sobrepoblación de animales en el Tajamar y falta de oxígeno

Martín y Romagnoli explicaron que en el lago artificial no queda más espacio para más animales y eso conlleva falta de oxígeno. Por ello están llevando a cabo un control de natalidad en relación a las tortugas y piden a la población que no pesquen en el espejo de agua, ya que las tortugas y patos se enredan en los anzuelos y que no sumen más animales al sitio.

Protocolo. El jueves pasado debieron retirar 18 huevos de una tortuga, tarea que lleva mucho tiempo-una hora y media- ya que los mismos deben ser marcados y numerados para que al reubicarlos, estén en la misma posición (arriba-abajo) y orientación (punto cardinal) y el pozo debe hacerse de la misma manera o lo más parecido a cómo lo hizo la tortuga.

Tortuga herida. En relación al caso del ejemplar al cual le rompieron el caparazón, dos años atrás, los proteccionistas manifestaron que se está recuperando, que acaba de tener otro control y que la idea es que pronto vuelva a su hábitat natural.

Protocolos de bioseguridad y turnos de castración

Desde la entidad, solicitan que se respeten las normas se de seguridad y asista una persona por animal. El número para comunicarse es el 3547 502171, lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas por teléfono o de manera presencial, los mismos días. La presidenta de la institución aclaró que se realizan unas veinte castraciones por la mañana y otras veinte por la tarde y que el veterinario no puede hacer otras operaciones-en referencia a si traen animalitos heridos, por ejemplo- :”Podemos colaborar pero el veterinario está asignado para ello y el perrito o gatito será asignado a una veterinaria privada”.