Prisión preventiva para el abusador de Bº Cámara

Recientemente y palpitando la feria judicial, la Justicia local dictó la prisión preventiva del joven acusado de ser el autor de un “Abuso sexual con acceso carnal” del cual fue víctima una joven de 18 años.

El hecho ocurrió en la medianoche del 12 de octubre a metros de la casa de la víctima en Bº Cámara. La joven caminaba por calle Génova cuando fue interceptada por un sujeto que a punta de cuchillo, la arrastró hacía un sitio baldío y la abusó.

Casi de inmediato, y con la intervención del Polo de la Mujer, la fiscalía de II instrucción de la mano del dr Alejandro Peralta Ottonello, inició la pesquisa. Debido a que los hechos ocurrieron de noche y ante el evidente estado de shock en el que se encontraba la víctima, eran pocos los datos y descripciones logradas para tratar de individualizar al autor del aberrante hecho. Más aún teniendo en cuenta que el domo más cercano a la escena del delito, esta ubicado a unas cinco cuadras del lugar. Así mismo, la impecable labor de Policía Judicial y la Brigada de Investigaciones, entre otros, hizo que a dos meses de lo ocurrido, pruebas irrefutables salieran a la luz.

¿Cómo dieron con él?

El imputado fue aprehendido a por calle Ituzaingó la noche del viernes 13 de diciembre, Para entonces, la fiscalía ya había liberado su detención. “Gracias a que hubo hallazgo de material para cotejar, se pudo realizar con material genético que se tenía de esta persona y se confirmó que el cotejo coincidía por eso se ordenó la detención”, expresó el fiscal Ottonello a RESUMEN.

Una nómina polémica pero… efectiva

A simple vista puede quedar un tanto difuso el dato sobre cómo la Justicia logró dar con este sujeto. Más si se tiene en cuenta la escasa información que puso aportar la víctima y que no hay domos cercanos al lugar del hecho. Sin dejar de mencionar que un perfil genético sólo puede cotejarse con otro, ni más ni menos, si no hay una segunda opción, no hay cotejo. Pues bien, aquí viene el dato al que la Justicia le escapa: la existencia de un registro provincial de personas que han tenido antecedentes de índole sexual.

El perfil genético de éstos queda guardado como una especie de banco y, ante una duda, la Justicia puede solicitarlo y pedir el cotejo con lo posiblemente hallado en el lugar del hecho. Éste fue el caso. Había serias sospechas que finalmente fueron confirmadas.

Decimos “nómina polémica” porque muchos la tildaron de estigmatizadora. Eso es debatible, lo que no puede negarse es que sea efectiva, como así tampoco la gran reincidencia en casos de abuso.