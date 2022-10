Problemática de tierras: «No se preocuparon por los terrenos durante 70 años»

Marcelo Bustos dialogó con el equipo de «Todo Pasa2. el programa matutino radial de la FM 88.9 sobre la problemática que atañe a los vecinos de los barrios Tiro Federal y Piedra de Sapo.

«Desde hace varios años, estamos siendo hostigados por una gente que reclama 24 manzanas, practicamente todo el barrio. Iniciaron acciones judiciales contra vecinos y estamos preocupados porque ya una de las mujeres jubiladas perdió el juicio: la jueza Calderón dictó sentencia en contra de ella. Estamos hablando con el intendente y el concejo» comenzó Bustos.

Sobre la situación de los habitantes de la zona, en general, el vecino contó: «La mayoría estamos viviendo con casas ya construidas o por terminar. La adquisición fue a cambio del pago de los impuestos, no se forzó poseción. Y en estos últimos años se armó el barrio: se pidió la apertura de calles, se trajo los servicios de agua, la luz».

Con respecto a quienes dicen ser propietarios de las tierras, narró: «Son herededos de los dueños, nunca se preocuparon: nunca pagaron desde 1949 un impuesto, ni los padres ni los hijos de 60 años, se pasaron dos vidas sin preocuparse y al ver que hay un barrio armado, ahora quieren los terrenos».

Según el relato de Bustos, se trata de 300 familias, de clase media y trabajadora. «Es una estafa. Particularmente, yo compré a la poseedora que hace diez años lo tenía y yo hace 15 que lo tengo. Estamos afrontando juicios ya que no está en nuestra posibilidad pagar un juicio de usucapión. Han pasado ya tres jueces. El municipio nunca actuó en consecuencia por la falta de cobro de impuestos, siempre inicia acciones y en esta ocasión no ocurrió nada». Sobre los dueños, manifestó: «Quieren plata, hay gente que se ha hecho una linda casa pero no es la mayoría».

En relación a la setencia de la jueza, el vecino expresó la rareza de la decisión, ya que «se determinó sentencia sin hablar con la persona que termino siendo damnificada (la jubilada)» y aseguró que quienes reclaman son personas relacionadas con el poder y la política.

Durante la mañana de este miércoles 12 de octubre, los daminifcados se presentaron en el concejo deliberante donde les respondieron que se trata de un problema entre privados pero que les colaborarán como intermediarios. Sin embargo años atrás la municipalidad intervino en una situación similar entre vecinos de barrio La Perla y los herederos de «Hermanos María».

Se han iniciado doce juicios a doce familias y se preve que se comiencen más. «Tenemos que pagar algo que ni niquiera tiene escritura, ya hemos tenido varias reuniones y nunca presentaron escrituras. La mayoría de los vecinos ya tiene los trámites realizados en Tierras para el Futuro, pero nos dicen que no sirven esos papeles en esta ocasión. Ésto se da en varios barrios, lo raro es que siempre figura el mismo abogado o la misma gente que tiene un proyecto inmobiliario» concluyó Bustos.