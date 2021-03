Proteccionistas, ADMA y la Dirección de Salud municipal se reunieron para laborar en conjunto

Un grupo de proteccionistas independientes de la ciudad, venían solicitando desde febrero una reunión con la Dirección de Salud, a cargo de Daniel Ledesma y la entidad Amigos del Mejor Amigo (ADMA).

En la mañana del viernes 26 de marzo, la misma se pudo llevar a cabo, en el Dispensario nº 3, Ramón Carrillo. Asistieron las proteccionistas Emilse Andreu, Belén Pérez Caro, Mariana Arregui, Paola Rodríguez y Natalia Danilovich; Carolina Romagnoli y Pedro Martín de la Fundación ADMA y el Director de Salud.

Belén Pérez Caro, manifestó a RESUMEN DE LA REGIÓN, su preocupación por la gran cantidad de perras callejeras en celo dentro y en los alrededores de la ciudad. “Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, nosotras trabajamos con una red de personas que colaboran desinteresadamente” afirmó.

Por su parte, las proteccionistas pidieron poder llevar perros y gatos a castrar a ADMA aunque no fueran sus dueñas, simplemente llevando la fotocopia del DNI de los propietarios del animal o no-si se trataba de un can encontrado en la calle-, ya que anteriormente, solamente podían hacerlo sus propios dueños o personal de ADMA en los operativos barriales. Plantearon además, la necesidad de contar con otro espacio-ya que en la casita de ADMA no hay mucho- para contener a las perras en celo, castrarlas y donde puedan pasar las 72 horas del postoperatorio para luego buscarles un hogar.

En el encuentro, se trataron los siguientes puntos, planteados por las proteccionistas:

La dificultad de los Proteccionistas Independientes en el acceso a los turnos de castración

Falta de prioridad en la castración de animales callejeros: perras preñadas o en celo.

Lentitud en la recepción de turnos por teléfono y la imposibilidad de que otra persona que no sea el dueño o responsable del animal, pueda llevarlo al turno con el DNI del mismo.

Necesidad de un lugar físico para retener las perras en celo, temporalmente, hasta su castración.

Un quirófano móvil que llegue a los barrios.

Respaldo e interacción conjunta con la Municipalidad y la Fundación, de manera rápida y oportuna, ante las denuncias realizadas por casos de maltrato animal.

Ledesma expresó que la reunión fue positiva: “Llegamos a buen puerto, a un entendimiento”. Relató que por un lado, la misma fue de carácter informativa: “se les explicó a las voluntarias el trabajo que se viene llevando a cabo desde la municipalidad junto a ADMA desde hace varios años y de manera constante y por otro lado escuchamos sus solicitudes y establecimos criterios de trabajo en conjunto, ellas quieren colaborar con la causa”. El funcionario dispone de una lista de contactos de las voluntarias, para tener un diálogo directo con ellas ante cualquier contratiempo.

En el próximo encuentro, se pondrán por escrito los puntos de acuerdo, para que las partes intervinientes lo firmen y de esta manera, darle un marco mas formal al compromiso surgido.