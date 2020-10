Proyecto Vi-on: La propuesta del profesor León Vivas para enseñar virtualmente sobre Educación Física

Proyecto Vi-on surgió durante el aislamiento preventivo y obligatorio, momento que le permitió a su ideador, León Vivas, contar con más tiempo para dedicarle a su proyecto. Vivas, de 23 años, trabaja en conjunto con profesionales de la salud y deporte además de contar con asesoría en el área de Marketing y redes sociales.

Según contó el profesor de Educación Física consta de dos partes en paralelo:

Área Instagram: brindamos información educativa y gratuita sobre el Mundo del Entrenamiento.

brindamos información educativa y gratuita sobre el Mundo del Entrenamiento. Área comercial: brindamos servicio de entrenamiento profesional ayudando a obtener la mejor versión de nuestros clientes mediante varias modalidades de entrenamiento para que cada persona pueda elegir la que más le agrade y se adecúe a sus necesidades y expectativas.

“La finalidad de nuestro Instagram es que sea un espacio de consulta en donde se den respuestas a curiosidades, se desenmascaren mitos, se revelen todas aquellas inquietudes que la gente siempre ha tenido y cuyas respuestas quiere saber a la hora de entrenar. Pero, sobre todo, para que juntos logremos interiorizarnos, educarnos y aprender sobre el mundo del entrenamiento” explicó León en diálogo con RESUMEN.

“Somos un proyecto en expansión” definió Vivas, quien contó a este medio que comenzó con sus clientes y luego se fueron sumando otros profesores. “Nos gusta definirnos como personas apasionadas por lo que hacemos, porque eso es lo que nos caracteriza, nos identifica y lo que somos en Vi-on” aseguró.

Consultado por la reticencia de la gente a comenzar a entrenarse León contó: “Creo que el principal factor es la falta de buenos resultados. Como todo, si no se consiguen resultados evidentes la gente se desmotiva”. Finalmente, para detallar más esto comentó: “Si una persona trabaja todos los días, pero a fin de mes no recibe su paga, se desmotiva, se frustra. Esto mismo sucede con el entrenamiento. A veces las personas se esfuerzan por entrenar, pero a finalizar el mes, no consiguen ver los resultados esperados entonces abandonan. Por eso es necesario entrenar, pero inteligentemente, recibiendo asesoría adecuada de profesionales altamente capacitados para tal fin”.

