¿Qué banda tocará en la final de la Copa Libertadores?

Este sábado 4 de noviembre, Boca buscará una nueva estrella ante el partido con Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023. El equipo argentino dirigido técnicamente por Jorge Almirón viajará a Brasil para enfrentar a los locales en el mítico estadio de Río de Janeiro, el Maracaná. Además, se supo que en la previa habrá un show musical de una banda de cumbia para alentar al Xeneize.

A partir de esta noticia, comenzaron a circular varios nombres de diversos artistas que tocarían en la previa de este partido. Pero no hubo buenos resultados. El primer conjunto musical que se pensaba era Damas Gratis. Según deslizó el periodista partidario Tati Civiello, Juan Román Riquelme había llamado personalmente al líder del grupo, Pablo Lescano, para que toque en la final. Sin embargo, el cantante de cumbia villera rechazó la oferta y explicó el motivo.

El líder de Damas Gratis, a través de las redes sociales, comentó: “Lo único que digo es que con mi grupo Damas Gratis tocamos en Vivo. Si quieren una pista corte Playback que convoquen otro género musical, esto es cumbia”.

La segunda alternativa para alentar al Xeneize fue el cantante urbano, Trueno. El joven artista de tan solo 21 años está muy vinculado con el equipo ya que nació y se crió en el Barrio de La Boca. Días atrás, en diálogo con Urbana Play, el intérprete de “Azul y Oro” fue consultado sobre la posibilidad de tocar en la Final de la Copa Libertadores.

“Ojalá, yo estoy acá. Si me llaman me voy caminando, me voy con la bici. Ojalá se de, sino haremos un asadito y veremos la final con los pibes”, aseguró el ganador del premio Gardel de Oro.

Entonces: ¿quién tocará en el Maracaná el sábado 4 de noviembre? Finalmente, la Conmebol anunció de manera oficial qué grupo se presentará en la Final de la Copa Libertadores 2023. A través de un video que se publicó en las redes sociales, la organización informó que la banda Yerba Brava dará un show en representación de Boca Juniors.

“Hola, amigos del otro lado. Les habla el Tibu de Yerba Brava y los invitamos este próximo 4 de noviembre. Yerba Brava viaja desde la Argentina a Río de Janeiro y se va a estar presentando en la final de la Copa Libertadores. Les mando un abrazo gigante y los esperamos en Río de Janeiro. Yerba Brava va a meter la fiesta”, comentó el líder del grupo en el video difundido en las redes sociales del ente del fútbol sudamericano.

Además de este grupo musical, también participará del show el artista brasilero Ferrugem, que formará parte del homenaje previo al equipo carioca. “La fiesta va a ser linda, les agradezco por la confianza”, agregó el cantante.