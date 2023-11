¿Qué dijeron Ova Sabatini y Catherine Fulop por el casamiento de Oriana y Paulo Dybala?

Fue durante el pasado martes que todos nos enteramos de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala, después de 5 años juntos, anunciaron su casamiento a través de un romántico posteo donde se veía la propuesta frente a la Fontana Di Trevi. Pero la incógnita era qué iban a pensar los padres de Oriana. Sin embargo, en diálogo con Teleshow, Ova Sabatini y Catherine Fulop se mostraron muy felices por el compromiso de su hija y el cordobés.

“Imagínate, estamos súper felices. Verlos ir cumpliendo etapas y que ya después de cinco años juntos decidan a dar ese gran paso es una alegría para toda la familia”, señaló Cathy con un tono de emoción y felicidad que no se empeñó en ocultar.

“Yo estoy que lloro. Lloro, lloro y lloro. Así que mucha emoción y creo que es muy lindo recibir estas noticias como papás”, agregó la actriz, que recapituló brevemente estos cinco años de relación. “Verlos crecer y que vayan cumpliendo etapas de la vida es hermoso, muy bello. Y los veo muy consolidados como pareja, él es una bella persona, su familia también es bella, buena, así que solo queda bendecirlos y acompañarlos en todo lo que ellos quieran y necesiten”, concluyó la venezolana.

Por su parte, Ova también habló con este medio y si bien fue más escueto, expresó con sinceridad lo que le genera a él y a toda su familia la noticia del matrimonio: “La verdad que estamos muy felices”.

Por otro lado, quien no la pasó bien en las redes sociales fue el ex de Oriana, Julián Serrano. No pasaron muchos minutos desde que se publicó la noticia y que el actor se convirtiera en tendencia de Twitter.

Las burlas por parte de los usuarios no dudaron en aparecer, lo que momentos más tarde, estas mismas causaron el enojo del youtuber. “Nunca es mal momento para recordar que después de un Julián Serrano viene un Paulo Dybala”, expresaba uno de los memes que más le molesto, del que hizo eco Estefanía Berardi a través de sus stories de Instagram.

Por ello, muy enojado, Julián puso los puntos y les dedicó a los haters un fuerte exabrupto: “Ya que soy tendencia, aprovecho para decirles que saqué una nueva canción que se llama chupenme bien la p***… todos disponible en la c***** de su madre”, escribió, sacado, con intención de ponerle un freno a la oleada de burlas que recibió.