¿Qué significa el Viernes Santo para los evangélicos?

El Viernes Santo es un día muy especial para los católicos, que recuerdan el quinto día de la Semana Santa y la crucifixión y muerte de Jesús. Y para las iglesias protestantes, pentecostales y evengélicas tampoco es un día más.

Gerardo Collado, referente del Ministerio Presencia de Alta Gracia, habló con La 88.9 sobre el significado de este día para los fieles de esa iglesia.

“Es un día que se recuerda a nivel mundial y que nosotros utilizamos para cambiar la actividad que realizamos. Tiene un significado que nos ha marcado en el cristianismo y que para nosotros marca todos los días. Tiene que ver con la cruz de Cristo. Para nosotros la cruz marca un antes y un después, marca una puerta de lo que es la vida Adámica y la vida de Cristo. Este día nos permite conectar con un Cristo que murió pero que resucitó, entonces para nosotros, todo lo que muere, resucita. Sin muerte, no hay resurrección”, destacó.

Collado, en tanto, agregó: “Este día especial nos llama a la reflexión, nos invita a pensar. Hay una frase que dice ‘si la cruz no te conmueve, nada te conmueve’, porque justamente es el amor más grande que pudo haber y es la entrega de la vida por el amor a nosotros para que podamos tener esta experiencia de disfrute de la vida de Dios”.

“En realidad, el punto de unión de todas las convergencias cristianas es justamente este día. Para todos los cristianos la cruz marca el punto de unión de todos. La cruz marca la muerte de la naturaleza humana y el surgimiento de la naturaleza divina”, destacó.

El referente explicó que no existe una prohibición o imposición respecto a comer carne: “No nos planteamos ese tema. Existe la libertad. No hay un juicio hacia el que come o hacia el que deja de comer”.

REALIDAD DE LOS BARRIOS

“Es un tiempo muy especial. No hubo un año como el 2020. No va a haber año así. El 2021 tiene muchas características especiales. Nosotros tiempo pasado pudimos compartir con el barrio 20 ollas populares y a partir de ello, hemos continuado los días sábado brindando una merienda a los chicos del asentamiento 1ero de Mayo, a más de 30 niños, todos los sábados a la tarde, junto con algunas actividades de arte, de dibujo y la búsqueda de la espiritualidad”, resaltó.