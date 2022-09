Quedan pocos números para colaborar con Florencia Guzmán

El mismo se sortea este viernes 9 de septiembre. Se sortean 44 premios y podés conseguir tu número por 300 pesos, comunicándote al 3854 43-1846 (Flor). Le quedan estos números: 254-257-258-331-332-333-334-335-336 -337-338-339-340.

La joven madre junto a sus amigas y familiares han organizado la venta de un bono para abonar los honorarios a su abogada de Alta Gracia y los gastos judiciales. Además se mudará en los próximos días a Santiago del Estero ya que la causa efectivamente continúa allá. Entre los premios hay pavas eléctricas, bijouterie, alisados, vouchers para spa, asado, limpiezas faciales, desayunos, ropa y bebidas, entre otros.

Cabe recordar que Guzmán está luchando para recuperar a su hija a quien no ve hace cinco meses y se encuentra con su papá en Santiago del Estero.

Desde entonces pelea contra el sistema judicial tanto de la provincia vecina como la local ya que no logra que se asiente aquí el proceso ni que le den un cronograma de comunicación con la niña. A principios de agosto, a cuatro meses sin su niña, la madre realizó una marcha frente a Tribunales.

«La verdad es que está todo muy raro. A nosotros nos dieron audiencia, primero él no se presentó y después le hicieron audiencia a los abogados. Pero después de un momento al otro me dicen que la causa no estaba acá, o sea que le tomaron audiencia a mi hija ´de onda´ porque yo amenacé en hacer una marcha. Después de eso la jueza me recibió pero todo fuera de lugar porque supuestamente no esta abocada al caso», contó hace poco, sorprendida, Florencia, en diálogo con RESUMEN.

La niña viajó a Santiago del Estero junto a su papá, con el consentimiento de su madre, a fines de marzo pasado. El acuerdo era que pasara unos días con él y luego regresara a Alta Gracia, pero eso nunca sucedió. En el medio, hay denuncias cruzadas y una causa por violencia y abuso sexual en la localidad de Frías.