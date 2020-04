“Quedarse en casa es un deber”: Torres pide más responsabilidad a los vecinos

Durante la conferencia de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia de Alta Gracia, se destacó fundamentalmente el mensaje de que los vecinos deben mantener su aislamiento en sus casas: realidad que, a simple vista, no se cumple en las calles de la ciudad.

“Es un deber y obligación de los vecinos quedarse en sus casas”, expresó Marcos Torres, haciendo referencia a que hay muchos vecinos que no cumplen con la cuarentena, siendo esta flexible sólo para adquirir artículos de primera necesidad.

“Podemos hacer todo el esfuerzo posible desde el municipio, el Hospital, el COE, clínicas privadas; podemos tomar todas las acciones, pero si no se cuidan y no nos ayudan a cuidar, se nos va a complicar mucho la situación”, expresó, y agregó que: “Hacemos todos los esfuerzos posibles para hacer los controles, pero los vecinos no nos ayudan”

Cabe destacar que aún estamos en una etapa de contención del virus, por lo que incluso desde el municipio no exigen que el uso de barbijos no sea obligatorio. “Esta etapa no sabemos hasta cuándo va a ser. Estamos preparándonos para lo peor, pero necesitamos que nos ayuden para que salga lo mejor posible”, aseguró tajante.

Por su lado, Pablo Ortiz, coordinador del COE destacó la labor en conjunto de las fuerzas vivas y del trabajo en conjunto con los otros organismos de la provincia. “Entendemos que este COE es la prevención, para que esta curva sea la menor posible”, aseguró.

Con respecto a la parte sanitaria, Mariana Garay comentó que están preparando lineamientos para prepararse como sistema de salud, socialmente, en seguridad y control. “Estamos empezando a preparar regionalmente para acondicionar centros de salud públicos y privados: si tenemos casos mas frecuentemente, no podemos mezclar la población: uno que tenga una gastroenteritis con uno que tenga síntomas respiratorios”, ilustró Garay.

También, comentó sobre el trabajo de capacitaciones que se están llevando a cabo, junto a los dispensarios de localidades aledañas.

“Es importante hacer hincapié en que nos tenemos que quedar en casa, guardar la distancia, tener medidas de acción específicos, lavado de manos y fundamentalmente ante la sospecha de haber estado en contacto con algún caso positivo, guardar aislamiento obligatorio”, reiteró la directora del hospital.

“Si nos enfermamos todos juntos, el sistema de salud no va a dar abasto y la gente que necesite asistencia más compleja, no va a tener esa asistencia y va a morir”, sentenció.