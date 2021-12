Quejas por los protocolos de las colaciones

Recorren los grupos de whatsapp de mamis y papis -internos- de diferentes entidades educativas y grados o años, el planteo sobre los protocolos que deben seguir las escuelas ante los actos escolares de fin de curso, que si bien se han flexibilizado, continúan siendo extrictos, contra los establecidos en los boliches-por ejemplo- donde no se respetan las distancias y los adultos no usan barbijos, entre otras observaciones. Lo que demuestra la pauta del adultocentrismo que se utiliza para determinar los protocolos, cuando hasta hace poco, los parques de niños permanecían cerrados, por ejemplo.

En diciembre del año 2020, este tipo de eventos sólo podía realizarse en espacios abiertos, una persona debía tomar la temperatura en el ingreso, los productos de higiene-alcohol en gel- debían estar a disposición de los asistentes, se debía asignar un «agente sanitario», podían asistir abanderados, se recomendaba que el acto durara sólo 90 minutos y solamente podían asistir dos acompañantes por alumno, entre otras condiciones. Además de respetar, por supuesto, la distancia de 50 centímetros y la utilización de barbijos.

Para este diciembre del 2021, se realizaron algunas modificaciones, según explica el Director de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia, Rodrigo Martínez: «Se da la posibilidad de hacer los actos en lugares semicerrados y cerrados, actualmente no hace falta medir la fiebre en el ingreso y la cantidad de adultos por estudiantes se fija según el aforo del sitio, ampliando el número, que antes era de dos personas».

El comunicado del Ministerio de Salud, reza:

«De acuerdo a los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud que establecen flexibilización en los controles sanitarios frente al descenso sostenido de casos de COVID-19 y la disminución de la incidencia de la enfermedad grave, se considera que la situación epidemiológica es favorable para considerar nuevas medidas para la realización de actos de egresos, a decir:

❖ La cantidad de personas que podrán asistir a los actos de egreso, estará determinada por el espacio físico con el que cuente cada escuela, siempre que se pueda respetar el distanciamiento interpersonal de 50 cm. Por este motivo, no se establece un número de acompañantes por estudiante, sino que se deberá considerar que no supere el aforo con el que cuente cada institución.

❖ Los eventos podrán realizarse en lugares abiertos, semicerrados o cerrados, siempre que se pueda respetar la ventilación cruzada, continua y constante.

❖ No será necesaria la toma de temperatura al ingreso del evento.

Cabe mencionar que estas medidas pueden ser modificadas en relación con la situación epidemiológica, como también a lo que fije la autoridad sanitaria sobre la base de la evolución de la pandemia».

A nivel local, muchas escuelas, sobre todo públicas, están utilizando el patio de la Casa de la Cultura para esta actividad, ya que el lugar ha sido preparado para ello y la municipalidad cuenta con recursos materiales, como sonido, entre otros, que no deben ser abonados por la comunidad educativa. El problema es que justamente, al ser un lugar común, se le da un turno a cada grado o curso que muchas veces no coincide con el de cursado, generando contratiempos para las familias de los egresados.