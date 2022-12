“Queremos crear un Hospital Municipal con ingreso a concurso”

Paso a paso, el Partido Demócrata de Alta Gracia se abre paso dentro del panorama político de la ciudad. Hoy, su precandidato a intendente, Darío Cuffa, dialogó con el equipo de Todo Pasa. En esta ocasión, estuvo acompañado de una nueva integrante del partido, Valeria Cabral, quien es Licenciada en Enfermería y se refirió puntualmente a las problemáticas actuales que existen en el sistema de salud de la localidad.

Valeria trabaja hace 10 años en salud pública, y 3 años en el Hospital Regional 3 años, en el área de terapia intensiva. Allí, la profesional hizo mención de cuestiones puntuales que como partido buscarán solucionar con propuestas. En primer lugar, mencionó la cuestión edilicia, donde como muchos ya han observado, el Hospital ha quedado “chico” para la gran demanda de pacientes que posee. “En la guardia se trabaja con lo que se tiene, no hay espacio para atender accidentes graves. Hay un solo personal de limpieza por la noche, y que es tercerizado porque el gobierno no se hace cargo. También tenemos un solo camillero. Muchas veces, los traslados los tiene que hacer el médico, cuando no es su tarea. No nos cubre el seguro por hacer una labor que no nos compete, pero tampoco podemos dejar abandonado al paciente”, relató la profesional.

Bajo su perspectiva y conocimiento del área, ofreció que una solución rápida, sería que otros servicios de atención trabajasen en conjunto con el hospital. Además, sugirió mejorar el servicio de solicitud de turnos, ya que muchos pacientes deben madrugar para poder conseguir un turno urgente, que luego tarda 3 meses en ser asignados. En cuanto al área de pediatría, remarcó la falta de guardias pediátricas en la parte privada. “Hacen abandono de persona de niños. y todo recae en la guardia del hospital. Hace poco hubo 300 casos pediátricos en el hospital, fue récord, y es gente que asiste con y sin obra social. Entiendo a la gente que se merecen una mejor calidad de atención, pero hay falta de recurso humano y mucha demanda. El personal también se ha agotado, muchos ni siquiera han podido tomarse vacaciones aún, porque no hay personal para cubrirlos”. Por último, comentó la falta de una cisterna de emergencia en casos de cortes de agua, situación en las que dependen de los Bomberos para que asistan a cargar los tanques del nosocomio.

Por su parte, Cuffa presentó su diagnóstico político de la salud local, donde dijo lo siguiente: “Es algo fundamental la salud, y que Alta Gracia carece en un montón de aspectos, como el hecho de que no hay profesionales especialistas en el Hospital, sólo generalistas. No hay una concatenación de trabajo con los dispensarios, que funcionan muy mal. El hospital está avasallado por la falta de eficacia de los dispensarios. A su vez, son vergonzosos los sueldos que tiene la provincia a gente que se sacrifica día a día por la sociedad, y que se capacita constantemente. Es una falta de respeto total. Estas son opiniones constructivas, pero el municipio tiene que ponerse las pilas. Es un tema a resolver la salud, el agua. Uno de los objetivos nuestros es la salud en Alta Gracia. Queremos crear un Hospital Municipal con ingreso a concurso. Nos podemos dejar un poquito de las plazas, de las luces, y ocuparnos un poco más de la salud y el agua de Alta Gracia”.