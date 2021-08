“Queremos que Santa Ana tenga acceso a la salud que debería tener”

Los vecinos de la localidad de Santa Ana cortaron nuevamente la ruta para continuar con su reclamo de un servicio de atención médica las 24 horas, junto con una ambulancia propia que sea capaz de atender y trasladar a todo aquel paciente que lo precise.

Mirta Barella, residente de Villa Parque Santa Ana, habló con el equipo de Todo Pasa para comentar las últimas novedades sobre la situación que involucra a los vecinos, la familia Castillo y al intendente del lugar, José Luis Becker. “Esto lamentablemente ocurre porque no contamos con un servicio que ya se viene peticionando desde hace rato. Todo este problema se desencadenó con la muerte del vecino castillo. La comunidad es muy grande, lo cual requiere una ambulancia y atención permanente 24 hs“.

La vecina comentó que durante los fines de semanas no tienen acceso a atención médica en la zona y que el dispensario cumple únicamente con la atención primaria de salud. En respuesta a los dichos del intendente Becker, quien señaló este acto como un acto político, Mirta dijo: “hay que priorizar la salud, no es nada político. Somos los vecinos los que pedimos esto. Han pasado varias circunstancias dolorosas y vamos a seguir pidiendo, porque queremos que Santa Ana no sea un lugar olvidado y tenga el acceso a la atención de la salud que debería tener. No estamos exentos de que nos ocurra algo”.

Mirta es residente desde hace ya cinco años en la localidad, y acotó que “no hace falta vivir tantos años en un lugar para ver las realidades”. “La obra pública se debe realizar, para eso es una municipalidad. Tienen todo para trabajar, pero lo que falta es una buena gestión”, manifestó la vecina. Por otro lado, aseguró que el intendente “no le da la cara al vecino”. “Esto es una burla. Cuando nos citaron a la reunión, nos encontramos con la municipalidad cerrada. Casualmente días después abrieron de nuevo el edificio”.

Barella confirmó que tanto ella como los demás manifestantes no forman parte de ninguna agrupación política, sino que son vecinos reclamando para que Santa Ana tenga una buena atención y una ambulancia permanente. Por último, afirmó que los cortes de ruta de media calzada continuarán hasta que el intendente les hable cara a cara a los vecinos. “Tenemos la necesidad de hablar con él, y por respeto, somos todos contribuyentes. El vecino tiene que tener una respuesta del intendente. Es lamentable que un funcionario público no tenga la templanza y la forma de hablar al vecino. Las cosas se hacen bien. Cuando uno asume un cargo, tiene que dar la cara por lo bueno y lo malo, para eso cumple una función pública. La salud es prioritaria y hay que cuidar al vecino”, concluyó Mirta.