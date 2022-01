“Queremos renovar la intención de que Malagueño sea un Municipio de puertas abiertas”

El Concejal y ex candidato a Intendente de Malagueño Marcos Fey le concedió una entrevista #ManoAMano en donde hizo duras críticas a Pedro “Coco” Ciarez a quien consideró que lleva a cabo “un gobierno municipal de corte autoritario”. También, opinó acerca de la reelección indefinida de Intendentes y Jefes Comunales y de su relación con el Intendente de Alta Gracia Marcos Torres Lima.

-¿Cómo evalúa la mitad de su mandato como Concejal de Malagueño? ¿Cuáles son sus planes políticos mirando el 2023?

-“Desde la función que estoy desempeñando, la evaluación es positiva, pero mirando la gestión municipal, el análisis es negativo. Nosotros estamos tratando de que el Ejecutivo Municipal deje la vieja y tradicional forma de gobernar y de hacer política, ya que es un gobierno de corte autoritario que se sustenta en incoherencias y no tiene en cuenta a los vecinos de Malagueño. Tienen un concepto de democracia del siglo pasado y no son transparentes, le tienen miedo a la participación ciudadana. En estos dos años hemos presentado varios pedidos de informes y proyectos de ordenanzas apuntando a modernizar la administración municipal y que los vecinos tengan mayor incidencia en las decisiones públicas, pero lamentablemente desde el oficialismo no hay intención de comprometerse en esas materias. La única ordenanza de nuestra firma que fue aprobada por el bloque oficialista fue la adhesión del Municipio a la “Ley Micaela”, para que todo el personal municipal sea capacitado en cuestiones de género. Esta iniciativa nunca fue aplicada por la Municipalidad, más allá de que fue aprobada”.

-¿Usted quiere renovar sus intenciones de ser electo Intendente de Malagueño el año que viene?

-“Nosotros queremos renovar la intención de que Malagueño deje de ser una ciudad desconocida y administrada con conceptos del siglo pasado. La ciudadanía la única participación que tiene es pagar impuestos y votar. Nosotros queremos un Municipio de puertas abiertas, transparente tanto en su administración como en su economía alcanzando la información pública a cada vecino. Estamos dispuestos a participar y a generar una nueva opción, hay muchas personas que piensan igual que nosotros al poner a la democracia real como única opción”.

-¿Cuál es su opinión con respecto a la reelección indefinida de los intendentes?

-“Yo estoy en contra de reelección indefinida. La alternancia en el poder hace que se oxigenen las instituciones del Estado, el recambio en el Gobierno le da otro ímpetu a la administración. En el caso de Malagueño, el Intendente va a cumplir dieciséis años en el Ejecutivo y por lo tanto no hay ninguna clase de innovación ni avance desde el punto de vista social, cultural y político. La democracia necesita la alternancia. Quizás hace treinta años atrás la democracia necesitaba fortalecerse, ya que era frágil, y no era tenida en cuenta la alternancia, pero, en la realidad actual el principio de alternancia en la democracia es fundamental. Sería un retroceso derogar la 10406 para que algunos puedan ser reelectos indefinidamente”.

-¿Cree que es posible que se quede con el aval de Hacemos por Córdoba y presentarse a elecciones bajo ese sello?

-“En este escenario, todo es posible. Lo que sí quiero que quede claro, es que nuestra propuesta política va más allá de un sello partidario. La cuestión partidaria es necesaria para poder participar de un proceso electoral, pero eso no impide que uno defienda una ideología o una forma de ver las cosas dentro del marco democrático y desde un partido político similar a lo que uno piensa. Hacemos por Córdoba está frente a un desafío muy importante en las próximas elecciones, ya que estamos hablando de un recambio en donde sus dos figuras principales ya no van a estar para encabezar el proyecto provincial: El compañero José Manuel de la Sota murió y el compañero Juan Schiaretti, en este principio de alternancia, no va a poder presentarse nuevamente. El partido por el que nosotros fuimos a elecciones la vez pasada, hoy forma parte de la alianza Hacemos por Córdoba”.

-¿Cómo es su relación con el Intendente de Alta Gracia Marcos Torres?

-“Entendemos el mundo y lo vemos de manera muy similar. Tengo mucha mejor relación con Marcos que con el Intendente de Malagueño. Compartimos la visión participativa de la democracia en los ejes principales: El cuidado del medio ambiente y de los animales, la aceptación de la diversidad de género, la transparencia y una serie de conceptos y principios dentro de la política en los que coincidimos totalmente”.