«Queremos terminar todo lo que hemos comenzado y la pandemia nos frenó»

Durante la mañana de este jueves, la actual Presidenta Comunal de Villa Los Aromos y Candidata a la reelección, Nelly Morales, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, comentó cómo lleva el cierre de su campaña electoral, de cara a las próximas elecciones del 23 de julio: “Yo me sigo moviendo para que Villa Los Aromos avance. Mi campaña es una campaña de gestión, de manera muy austera. El cierre de campaña para mi no existe. Seguimos trabajando como todos los días. La única ambición que tengo es terminar con obras comenzadas y no se hayan terminado hasta el plazo”.

“Los dos años de pandemia estuvimos cerrados y abiertos al mismo tiempo. Tenemos un equipo fabuloso. La gente sabe lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos terminar y ese boca a boca que estamos haciendo con la gente es lo más importante”, dijo Morales.

Además, la jefa comunal apuntó contra otros candidatos: “Hay que saber ser honesto y auténtico porque sino la deshonestidad y la mentira se trasluce detrás de las caras. La gente se tiene que dar cuenta que no hay que mentir y hay que decir siempre la verdad, además, tiene que saber quien es cada uno. Nosotros tratamos de que no haya gente que se quedara sin trabajo y tratamos de ser solidarios. Esta comuna es cara a cara, puerta abierta; y con la verdad y la ética en la mano. El domingo la gente tendrá la oportunidad de elegir personajes y personas que van de cara a la verdad”.

En cuanto a sus propuestas, Nelly comentó que “Propuestas y verdades hay muchas, pero yo quiero terminar con el proyecto del tema del agua, es decir, que todos los vecinos pongan los tanques de reserva arriba de sus casas. Pero todo a su tiempo. Ahora vamos por el gas, por el agua propia y por el tema de la salud. Estamos trabajando para toda la gente”.

“Esta jefa comunal, esté o no esté en el lugar que estaba, seguirá estando al lado de los vecinos. Cuando vayan a votar piensen, más allá de las ideologías. Me siento orgullosa de representar al pueblo de Villa Los Aromos, y en manos de Dios y de los vecinos está todo”, finalizó.