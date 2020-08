El pedido por la “Ley Solange” ya tiene más de 13 mil firmas en Change.org

En las últimas horas comenzó a difundirse a través de las redes sociales, una petición para apoyar a través de Change.org, la “Ley Solange”.

La propuesta es impulsada por Fundación Resilient y la misma busca una Ley de muerte digna “con amor y familiares cerca” que lleve el nombre de Solange Mussé, la joven a la que le negaron ver a su papá en sus ultimos días de vida, por un protocolo del Coe.

RESUMEN dialogó con Marcela Cantero, fundadora de dicha Fundación quien desde hace años acompaña a pacientes y familias de pacientes oncológicos y detalló acerca de la necesidad de esta ley. “A esta entidad la inicié hace 30 años y hace 10 que estoy en Córdoba. El objetivo lo pensé para ayudar a los niños que sufren situaciones adversas; acompañamos niños oncológicos, con leucemia, en espera de trasplante y las esperas son muy largas, de años. A los papás les dan la opción de ir a Buenos Aires o venir a Córdoba y mucha gente elige esta provincia porque sigue siendo provincia, Buenos Aires les da miedo y por eso tenemos muchos pacientes de todo el pais”, inició Cantero.

Respecto al caso de Solange, Marcela lo vivió muy de cerca ya que conocía a la joven y a su familia, por lo que sabía de su lucha. “Conocí a Solange, a su mamá, hablé muchas veces con su papá, lo escuche llorar, la escuche clamar a Solange por su papa. Ayer la cremaron, fue la despedida final y es muy triste. Yo hago muertes dignas desde hace muchos años y lo mas importante es el afecto, la gente que ha decidido no dejar pasar a su papá, evidentemente no conoce el poder del abrazo. No importa los años que tengamos, un abrazo aleja los miedos y es una sensación muy placentera la de estar acompañado. El momento de la muerte despierta mucho temor, Solange sabia que estaba muy mal y clamaba por su papá“.

“No queremos que haya mas Solange. No pedimos dinero, solo apoyo”, agregó.

Si querés sumar tu granito de arena, a través del siguiente link: “Ley Solange”