¿Quién es el Gordo Cocina?, el instagrammer que es furor y estará en Peperina

Tiene 42 años y revoluciona Instagram desde el año 2015. Víctor García o «el gordo cocina» como lo conocen en las redes, trabajaba en marketing cuando empezó a cocinar y a sacar fotos de lo que hacía por propio placer y hobby. Hoy, vive de eso…

En algunas de las entrevistas que brindó, este venezolano amante de la comida casera, reconoció que siempre le gustó cocinar, desde chico pero que lo que lo animó a abrir su cuenta de instagram y mostrar sus comidas, fue el comentario de un amigo. «¿Quién me va a querer ver a mi?, pensaba. No soy chef ni nada, me dedicaba a otra cosa. Un día mi suegra llamó para preguntar quien iba a cocinar el fin de semana en casa, alguien respondió ‘el gordo cocina’ me gustó el nombre y lo adopté», expresó García, a la vez que reconoció que si bien «no es gordo», ama comer y por eso el apodo.

Victor García te enseña como preparar desde deliciosos «vasitos de picadas» o el kimchi – uno de sus fermentos mas exclusivos- hasta una tortilla de papas y este año se presentará en la próxima edición de Festival Peperina.