Pasaron algunos días, y ya un poco más relajada, Julieta Jankunas, la Leona cordobesa que obtuvo la medalla de plata en los juegos de Tokio, pasó por los micrófonos de Resumen Deportivo de la 88.9, en donde además de hacer un balance, habló de su futuro en el hockey en los Países Bajos.

El hockey en argentina creció a grandes rasgos con el comienzo del nuevo milenio. Esto se dio gracias a las grandes actuaciones de la Selección Argentina de Hockey sobre césped, desde los juegos de Sídney 2000 hasta esta parte. Tampoco hay que olvidarse de los Panamericanos, Mundiales y de los Champions Trophy que siempre las tuvo como protagonistas. Muchas de las jugadoras que hoy están en la selección, eran muy chicas cuando las Leonas empezaron a estar en boca de todo el mundo deportivo.

Es el caso de Julieta Jankunas, quien cuando Las Leonas lograron su primera medalla olímpica, tenía solo un año y medio. Hoy la cordobesa es una de los pilares fundamentales de este equipo que logró la medalla plateada en Tokio. Pero que además tiene varios palmares en sus espaldas, tanto con las selecciones juveniles cpmo con las mayores.

“Medio complicado caer con lo que logramos la verdad. Es una locura, pero creo que fuimos bastante consientes con lo que logramos en Tokio. Creo que todos los días decíamos, estamos acá, disfrutemos, creo que eso fue el lema que tuvimos, nuestro objetivo, disfrutar, pensando que lo otro iba a llegar”. Así comenzaba su relato en el programa Resumen Deportivo de la 88.9.

Con respecto a lo que significa participar de los olímpicos decía. “Yo creo que para todo deportista jugar un Juego Olímpico es hermoso. Uno no quiere ir a participar, todos queremos ir a ganar. Hoy ganar plata olímpica es enorme y la verdad que en lo personal me llenó de ansias para ir en busca de más, y quiero tener algún día la de oro, te genera hambre de gloria”.

El significado de ser parte de Las Leonas

“Las leonas tiene una imagen muy fuerte y creo que cada paso que dan es una locura, son historia pura, creo que desde que se formaron. Y hoy formar parte de todo esto es hermoso. Es una presión formar parte, pero además tienen un montón de cosas atrás que son súper lindas, pero no es fácil llevarlas. Las leonas van a jugar y decís les va a ir bien ya de por si es una presión que tienes un objetivo a conseguir”.

Luego de su participación en los juegos, la jugadora que surgió del club Tala RC y que luego paso por Universitario, en donde salió campeona, hará su incursión en Europa, más precisamente la liga de Países Bajos, una de las más poderosas del mundo. El equipo en el jugará es el Victoria Dames 1, el club más antiguo de Rotterdam.

“Para terminar el año tengo un desafío enorme por delante, estoy muy contenta, así que a disfrutarlo, y ver cómo me va. Creo que todo jugador sueña con ir a Europa, hacer la experiencia, yo tenía el sueño. Me surgió la oportunidad, creo que es momento, creo que también es el momento de seguir creciendo en lo deportivo. Y en cuanto a lo personal también, y por eso me voy a Holanda porque quiero seguir creciendo y aprendiendo. Soy joven creo que hoy es mi momento de vivir y es el momento de ir y seguir aprendiendo”. Finalizó