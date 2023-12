Ramón Zalazar: «La intendenta electa fue llamada tres veces y no asistió, entendemos que no le interesa reunirse con nosotros»

«Este tema parece más un culebrón, hay que ponerse a la altura de las circunstancias, hay que asumir con responsabilidad, tanto quienes nos vamos como quienes ingresan. Hubo exactamente 3 convocatorias a reunirse conmigo y los colaboradores más cercanos: no vino a la primera ni la segunda, mientras que la tercera que tendría que haber sido ayer, tampoco se hizo, porque estuvimos solos, esperando a alguien que dice que no la convocan y no le dan información. Le hice llegar las convocatorias a través de un Juez de Paz, pero vemos que no hay intención de ella de reunirse con nosotros» comenzó Ramón Zalazar, intendente saliente de Anisacate, sobre la transción que deben realizar con Natalia Contini, intendenta electa.

«Hace 6 meses que viene hostigando a la gente para que no pague y que sea después del 10 de diciembre, y en segundo lugar, trabándonos con situaciones irrespetuosas y ´patoteriles´, lo que fue armar un presupuesto tarifario de cada año que se hace, tenemos la obligación de presentarlo 30 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias del concejo. Presentamos todo en tiempo y forma y a partir de ahí se hace la primera lectura, se aprueba, se va a a una audiencia pública y si se sigue normalizando, la segunda lectura se aprueba el presupuesto. Nos trabaron la audiencia pública a propósito, por lo que se decidió suspender y después del lunes 11 se hará lo que ellos decidan para modificarle a ellos» prosiguió el mandatario, en el aire de «Todo Pasa».

Sobre la situación económica de la municipalidad, aseguró: «No está quebrada la municipalidad y las deudas que han quedado son las que ella se tiene que hacer cargo, porque no nos dejó hacer la recaudación. Una cosa es controlar y otra es perseguir a las personas. No hay inocencia, y no tienen en claro cuál es el panorama para que cuando nos financien a esta gestión, quedan las deudas para que la paguen ellos».

«Creo que todos saben lo que soy y quien soy como persona. Hay gente que cree que cuando llegan ellos, empieza la villa municipal. No importa faltar el respeto, la gente sabe perfectamente cómo nos movemos. Quieren borrar lo que hizo para atrás y mostrar lo que van a hacer ellos. El esfuerzo que hicimos nosotros estuvo, y esperemos que siga la coparticipación que es una lucha muy importante para Anisacate» expresó Zalazar.

«Esta persona se está rodeando de gente que tiene experiencia, pero tiene que aprender. Lo que no se aprende es a ser buena persona. Tengo miedo a que no se ponga a la altura de las circunstancias y haga un show mediático como lo está haciendo. Uno quiere lo mejor para los vecinos, Anisacate y sus empleados; pero eso se consigue con humildad y pensando en los demás. Acá hay falta de liderazgo y los empleados tienen un temor a este cambio. Quiero que les vaya bien, pero me cuesta creer que con estas actitudes pueden llegar a varias cosas» agregó preocupado.

«Estamos hablando de más de 10000 habitantes permanentes. Hay muchas cosas importantes. El domingo no va a ser aceptado bien por ellos la documentación, tienen la obligación de recibirla y después ver qué hacen con las tasas de coparticipación. Hay desconocimiento en cuanto a la continuidad. Yo no me voy a arrodillar ante ellos, que por suerte tengo muchas elecciones ganadas. Hemos tratado de ser lo mejor con los vecinos y los empleados».

«Me hubiera encantado debatir con Contini, pero no me pude presentar de nuevo y no sabíamos quién se iba a presentar de nuestro lado. Pero durante nuestra gestión hicimos un gran trabajo. Tenemos muchas obras avanzadas: la escuela secundaria, centro infantil, proyecto de agua y de gas natural, asfalto en el camino Costa Azul, adoquinado, centro de monitoreo de cámaras, entre otras. Estamos con una experiencia de 30 años, es una etapa que finaliza como intendente pero veremos si seguimos sirviendo al gobierno provincial. Todavía tenemos mucho por aprender. Siempre estamos dispuestos a trabajar por Anisacate» finalizó Zalazar.