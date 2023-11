Ramón Zalazar: «Un tribuno por asumir, debe medio millón de pesos a la municipalidad en impuestos»

El intendente de Anisacate, Ramón Zalazar se refirió a la problemática de la falta de agua en barrio Los Chañaritos. También habló sobre la moratoria que lanzaron a nivel local.

«Tenemos entendido que un grupo de vecinos, cuando aún no prestábamos el servicio de agua, los del Valle de Anisacate, le daban con una manguera y hace unos días el jefe comunal decidió no darles más, pero en eso no me quiero meter. Desde la comuna nos mandaron una nota, nosotros entendimos que habían puesto un medidor y habían pagado la extensión. Un vecino quedó en el límite y solicitará un recurso de amparo porque los dejaron sin agua de un día para el otro» contó el intendente.

«Les anunciamos que en más o menos 120 días tendrán el servicio. Es una red nueva y tarda más, es un sector donde no hay tendido, pero trataremos de hacerlo con la mayor celeridad» dijo.

El mandatario relató además que uno de estos vecinos damnificados debe 600 mil pesos de impuestos de diferentes terrenos y que de proclamarse Natalia Contini como intendente, esta persona será autoridad del municipio, asumiría como Tribunal de Cuentas.

«Anisacate tiene el servicio más barato de agua y cuesta mucho para el municipio» agregó.

Sobre la moratoria, explicó que se trata de un proyecto elaborado por el Ejecutivo que fue aprobado ayer por el Concejo Deliberante.

«Durante todos estos años hemos implementado planes de pago y en estos meses llevaremos adelante está nueva moratoria que tiene dos modalidades: pago al contado en seis cuotas iguales y consecutivas sin interés (a la fecha de pago se quitan todos los intereses y queda sólo el capital) o en 7 a 36 con los intereses al momento de pago y no se agregan hacia adelante» detalló. Es para abonar cualquier impuesto municipal de Anisacate, aclaró.