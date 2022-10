Re reelección: «No entiendo porqué se preocupan, si la gestión es buena los van a volver a elegir»

Jorge Merlo, Jefe comunal del Valle de Anisacate, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre las novedades en la comuna y también sobre la actualidad política.

Sobre la rere-elección, declaró: «Nosotros seguimos trabajando. Si la ley no cambia tenemos nuestro candidato. Me molesta que pierdan tiempo en eso. No me parece que sigamos perdiendo energía en eso. La gente vota a quien le soluciona los problemas. Si la gestión es buena la seguirán eligiendo. Si hay modificación en la ley seré yo, sino, ya tenemos dos personas en vista para que sea mi sucesor. Hemos visto muchas gestiones en el sur o este de la provincia que se han jubilado en gestión».

Y agregó: «Si se pierde el contacto fluído con el gobernador cada jefe puede hacer las elecciones en particular, en una fecha separada a la de provincia. Yo gane con un 75% y el gobernador ganó con el 71%. Los dueños de los votos son los intendentes y los jefes comunales que son quienes hacen las gestiones, hacen las obras y son los que generan la confianza. Somos el nexo. Soy fiel y leal a Hacemos por Córdoba. Destaco la gestión de Juan Schiaretti y De la Sota, pero yo hice mi trabajo».

En este marco, si los resultados del censo indican que el Valle tiene más de 2000 personas, pasa a ser Municipalidad y Merlo puede presentarse como candidato a intendente.

«En este momento estoy focalizado en lo que la gente necesita y hacer un poco más, siempre tratando de atacar el mal antes que llegue. Esta semana vamos a instalar una nueva plazita en Lomas del Valle de Anisacate, por ejemplo». «Todo lo que hacemos es en base a lo que escuchamos del vecino» agregó.

Sobre las obras que se llevan adelante en la zona, contó : «Estamos con el revoque grueso, en el interior y exterior. Estamos analizando si utilizamos yeso, si es más estético y económico, para el cielo raso e interior. Tendremos una reunión con el arquitecto para pedir presupuesto por las aberturas, las puertas placas y queremos disponer el mejor material e instrumental para ofrecer un espacio de salud integral más lugar digno para los profesionales que trabajen allí».

En relación a las obras de agua, relató que están reemplazando cañerías en la calle Alcón, cercana a Ruta 5, «pasamos del diámetro de una pulgada y media a una de 63ml».

Continuando con las obras, narró que están instalando nuevas luminarias y con respecto al gas, dijo: «estamos haciendo el cruce de calle, de ruta 5. Ya estamos encarando la segunda etapa. Le digo a los vecinos que no se preocupen por los costos, lo vamos a financiar, queremos que se lleve adelante».

En la jornada de ayer se produjo un incendio en un terreno colindante a un nuevo loteo, «el fuego se propagó hacía la Quintana y Villas Ciudad de América. Los bomberos no podían entrar zona montañosa, no había calles. Tuvieron apoyo aéreo» detalló el mandatario.