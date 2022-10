Re-reelección: “Quien debe determinar a partir de cuándo rige la Ley es la Justicia”

Recientemente, medios de comunicación provinciales publicaron que el Gobernador Juan Schiaretti habría mantenido una reunión con 30 jefes comunales e intendentes municipales, donde dijo que sin el acompañamiento de la UCR la resolución del artículo 7 no sería posible. Juan Jure, legislador provincial y presidente del bloque radical, dialogó con Todo Pasa sobre estas publicaciones en los medios. “Ayer cuando vimos en medios de comunicación esta información, nos llamó la atención porque pensamos que era un tema que ya había dejado de ser inquietud por parte de los intendentes. Hay un problema de interpretación en la ley de reelección que tiene que ver a partir de cuándo rige. Siempre estamos a disposición para conversar con los intendentes. Hemos tenido una postura muy clara con respecto a esto y no hemos tenido ninguna reunión o contacto de algún tipo sobre los avances que han anunciado en algunos medios de comunicación. Quien debe determinar a partir de cuándo rige la ley, no somos nosotros, porque no estamos para interpretar las leyes, sino la Justicia”.

Esta noticia parece ser una operación política por parte del oficialismo provincial para desestimar a la UCR y sus aliados electorales. Sobre esta posible interpretación de los hechos, el legislador expresó: “Me parece que lo más importante es que desde el oficialismo se notan cada vez más las grietas que existen, y nosotros todos los días vamos consolidando Juntos por el Cambio. El Justicialismo lo que busca es fraccionarnos con estos intentos”.

Por último, sobre las posibles figuras que ocuparán las boletas como candidatos de Juntos por el Cambio por la gobernabilidad de la provincia de Córdoba, Juan Jure dijo: “Probablemente exista la aspiración natural de Juez y De Loredo en la posibilidad de conducir el proceso provincial, pero esto no impide que se consolide cada vez más el espacio. Hay un concepto más grande, que es el de la unidad. Aspiro que el candidato sea radical y quien está en mejores condiciones es De Loredo. Llegado el momento se definirá a través de los mecanismos democráticos si encabeza la fórmula o no. La premisa más importante es la unidad y el trabajo colectivo”.